Известным российским рэперам показали эстонских суперзвезд: ребята нереально удивились (ВИДЕО)

На прошлой неделе они выступили с концертом в Эстонии и дали интервью телеканалу ETV и рассказали о том, как начинался их успех и оценили творчество nublu и Томми Кэша.

Группа выступала и в Тбилиси. Когда они выехали из России в Грузию, не были уверены, что там их тоже ждут и придут на их концерт. Но всё было продано. Человек 300 не пустили в клуб, был солд-аут.