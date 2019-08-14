Известным российским рэперам показали эстонских суперзвезд: ребята нереально удивились (ВИДЕО)

325 миллионов просмотров клипа на песню «I Got Love», концерты в 150 городах России и в других странах мира. Всё это MiyaGi и Endspiel, которые не сразу осознали, что они наконец-то мегапопулярны и их хочет видеть публика на сцене.
На прошлой неделе они выступили с концертом в Эстонии и дали интервью телеканалу ETV и рассказали о том, как начинался их успех и оценили творчество nublu и Томми Кэша.
Группа выступала и в Тбилиси. Когда они выехали из России в Грузию, не были уверены, что там их тоже ждут и придут на их концерт. Но всё было продано. Человек 300 не пустили в клуб, был солд-аут.
Ребята знали Томми Кэша, но не знали, что он из Эстонии. Песню nublu они назвали прикольной и ненавязчивой.
MiyaGi и Endspiel стараются держаться подальше от политики.
Смотрите видеоинтервью!