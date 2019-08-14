Ср, 14.08.2019
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  • Известным российским рэперам показали эстонских суперзвезд: ребята нереально удивились (ВИДЕО)

Известным российским рэперам показали эстонских суперзвезд: ребята нереально удивились (ВИДЕО)

ФОТО: скриншот видео ETV

325 миллионов просмотров клипа на песню «I Got Love», концерты в 150 городах России и в других странах мира. Всё это MiyaGi и Endspiel, которые не сразу осознали, что они наконец-то мегапопулярны и их хочет видеть публика на сцене. 

На прошлой неделе они выступили с концертом в Эстонии и дали интервью телеканалу ETV и рассказали о том, как начинался их успех и оценили творчество nublu и Томми Кэша. 

Группа выступала и в Тбилиси. Когда они выехали из России в Грузию, не были уверены, что там их тоже ждут и придут на их концерт. Но всё было продано. Человек 300 не пустили в клуб, был солд-аут. 

Ребята знали Томми Кэша, но не знали, что он из Эстонии. Песню nublu они назвали прикольной и ненавязчивой. 

MiyaGi и Endspiel стараются держаться подальше от политики. 

Смотрите видеоинтервью! 

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