Поклонники подозревают Оксану Самойлову в четвертой беременности

Недавно Оксана и Джиган вместе с детьми улетели в отпуск. Самойлова активно выкладывает на своей официальной странице в Instagram семейные фотографии с отдыха, а недавний пост и вовсе заставил поклонников задуматься о том, что Оксана находится в положении.

«Мы всегда все планируем. Еще бы, когда у тебя трое детей, эффект неожиданности может обернуться величайшим провалом. Правило № 1: если ты хочешь сделать сюрприз, сначала приди, расскажи, мы обсудим и решим. Правило № 2: никаких сюрпризов! Но это касается только нас, жизнь о наших правилах не знала!» — написала Самойлова, но так и не уточнила, о чем конкретно идет речь.