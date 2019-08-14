Как знаки Зодиака сами убивают любовь

Овен

Этот знак нередко убивает все чувства в отношениях своими поступками. Упрямый Овен никогда не идет на компромисс. Часто не обращает внимания на важные вещи, поэтому все сходит на нет.

Телец

Знак, который может запросто похоронить любовь. Ведь Тельцы с первых минут отношений вступают в борьбу со своей второй половинкой, становясь соперниками, а не возлюбленными.

Близнецы

Этот знак легко разрушает все, что у него есть, из-за переизбытка чувств. Близнецы могут просто задушить своей любовью, хотя случается это не так часто.

Рак

Раки бывают медлительны, чем могут испортить все отношения. Хотя, по правде говоря, к любви они относятся крайне трепетно.

Лев

Властные Львы слишком сильно давят на партнера. Им нужна игра, страсть, а если ее нет, то отношения можно уже не спасать.

Дева

Представители знака не способны на измены или предательство. Но бывают навязчивы и превращаются в «мамочек». Им стоит помнить о своей женственности.

Весы

Весы всегда будут думать о том, подходит ли им их партнер и правильный ли выбор они сделали. Именно этими мыслями они уничтожают любовь внутри себя.

Стрелец

Стрельцы относятся к тому типу людей, которые могут сильно обидеть, а еще и применить физическую силу в порыве злости. Этим они уничтожают чувства, которые потом невозможно возродить.

Скорпион

Скорпионы бывают слишком скучны. Они настолько берегут отношения, что становятся навязчивыми наседками, сбежать от которых — почти невыполнимая миссия.

Козерог

Этот знак Зодиака может растоптать все светлые чувства при первой же ссоре. Язык Козерога обидит даже самого черствого «сухаря». И проверять не стоит.

Водолей

Если у Водолея пройдут чувства, то страдать больше всех будет именно он. Ему тяжело отпускать людей и заканчивать отношения, поэтому он продолжит мучить своего избранника, пока тот сам не решит сжечь все мосты.

Рыбы