Возраст - это только цифра! 65-летняя Любовь Успенская показала себя в купальнике

Любовь подчеркнула, что во время отпуска она позволяет себе оставаться полностью натуральной, "пусть немного страшненькой". Певица также заметила, что никогда не принимает солнечные ванны на отдыхе, поскольку это очень старит кожу, передает " 7 Дней" .

Некоторые подписчики начали разубеждать Успенскую, назвавшую себя "страшненькой". Другие, однако, заявили, что на фотографиях звезда позирует не в натуральном виде – на ее губах заметна помада, а сами снимки обработаны при помощи различных приложений. Особенно внимательные фолловеры, заметили, что на одном кадре Любовь не до конца отретушировала кожу на ногах, вследствие чего на ней заметны некоторые несовершенства.