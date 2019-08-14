Ср, 14.08.2019
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Очень дорого: в каких аэропортах лучше не заказывать такси

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ФОТО: Oliver Nowak / PantherMedia / Oliver Nowak

Самый дорогой километр проезда на такси из аэропорта в центр города в итальянском Милане и британском Лондоне. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на данные рейтинга портала AirMundo – Airport Taxi Report Summer 2019.

Как сообщают эксперты, разница между самыми дешевыми и дорогими воздушными гаванями составляет более десяти раз. Всего в исследовании поучаствовали 50 аэропортов.

ТОП-10 аэропортов с самым дорогим такси

  • Бергамо, Милан, 105 евро (2,02 евро за один км);
  • Станстед, Лондон, 104 евро (1,65 евро);
  • Лутон, Лондон, 99 евро (1,8 евро);
  • Мальпенса, Милан, 95 евро (1,9 евро);
  • Гатвик, Лондон, 93 евро (1,98 евро);
  • Осло, 82 евро (1,64 евро);
  • Хитроу, Лондон, 77 евро (2,85 евро);
  • Мюнхен, 70 евро (1,84 евро);
  • Цюрих, 62 евро (5,25 евро);
  • Париж, 55 евро (2,12 евро).

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