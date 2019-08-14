Очень дорого: в каких аэропортах лучше не заказывать такси

Самый дорогой километр проезда на такси из аэропорта в центр города в итальянском Милане и британском Лондоне. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на данные рейтинга портала AirMundo – Airport Taxi Report Summer 2019.
Как сообщают эксперты, разница между самыми дешевыми и дорогими воздушными гаванями составляет более десяти раз. Всего в исследовании поучаствовали 50 аэропортов.
ТОП-10 аэропортов с самым дорогим такси
- Бергамо, Милан, 105 евро (2,02 евро за один км);
- Станстед, Лондон, 104 евро (1,65 евро);
- Лутон, Лондон, 99 евро (1,8 евро);
- Мальпенса, Милан, 95 евро (1,9 евро);
- Гатвик, Лондон, 93 евро (1,98 евро);
- Осло, 82 евро (1,64 евро);
- Хитроу, Лондон, 77 евро (2,85 евро);
- Мюнхен, 70 евро (1,84 евро);
- Цюрих, 62 евро (5,25 евро);
- Париж, 55 евро (2,12 евро).