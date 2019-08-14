Анастасия Волочкова резко отреагировала на фото Светланы Лободы

На снимках исполнительница продемонстрировала поклонникам свою растяжку. Она стоит на балконе с видом на маленькие домики и церковь в Италии, закинув ногу на перила.

Светлана Лобода ФОТО: Скриншот с Instagram

Первый комментарий оставила Анита Цой. "М-да... Не Волочкова", – отметила певица.

По данным "Экспресс газеты", вскоре объявилась и сама прима балета. "Я вас всех люблю! Но шпагат мой", – заявила танцовщица.

Подписчиков эта ситуация позабавила. Многие посмеялись над Анастасией: "Конечно, твой! Больше же никто его не делает. Не умеют! Только Волочкова с "подвывертом" стареющего затасканного вареника. Звезда, однако!"

"Вы 1976 года рождения, а до этого никто, кроме Вас, шпагат не знал и не делал? Как Вы определяете, что Ваш?"

– съязвила поклонница Лободы.