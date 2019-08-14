Эстонская певица уверяет, что известный иллюзионист убивает ее с помощью черной магии

На странице Катарины в Facebook до сегодняшнего утра был пост, в котором она заявляла, что ее «убивают с помощью черной магии». Порталу Limon.ee певица при переписке сказала, что вся ситуация ее глазами уже есть на странице в Facebook, и дополнительно что-либо комментировать письменно она не будет.

В переписке с одним из своих друзей Катарина объясняет, каким образом она ощущает на себе эту черную магию.

ФОТО: Скриншот с Facebook

Александр Замашка, в свою очередь, на просьбу нашего портала объяснить ситуацию ответил следующее:

«Меня и мою семью преследует психически нездоровая девушка, ее зовут Катарина Мецгер, а полиция не отвечает на мои письма.

Это началось два года назад, она звонила и писала по ночам, утверждая, что я влияю на нее с помощью черной магии, присылала голые фотографии с гематомами по всему телу и видео, в которых она снимала себя напротив зеркала, разговаривая разными голосами, как будто в нее поочередно кто-то вселялся. Жуткое зрелище. Потом она пришла на одно из моих выступлений, прилюдно просила оставить ее в покое и не использовать ее для обрядов черной магии, требовала деньги, на что я ответил, что никакой магии не существует, что никто против нее никакими заговорами не занимается и что ей нужно успокоиться. Ее вполне устроил мой ответ и она ушла. Но потом все снова начало повторяться, причем очень активно. Несколько раз я звонил ей сам, объяснял, что этого всего не существует, что это выдумка, и никакого отношения к этой истории я не имею. Но попытки не увенчались успехом.

Какое-то время все было хорошо. До сегодняшнего момента.

Я приезжаю к бабушке в гости и слышу, как им с дедом названивает Катарина, спрашивает про меня и просит убрать черную магию. Потом от друзей получаю скриншоты с смс от нее. Дальше - больше: отец, дядя, мама, знакомые - всех она начала обзванивать и писать про меня этот бред.

Почему я предал это огласке? Потому что форма ее поведения переросла в неприемлемый формат, в ходе чего она доставляет массу неприятностей не только мне, но и моей семье и родственникам, преследуя их письмами и звонками.

Я артист и публичная личность, это бьет по моей репутации!

Пару дней назад она сделала открытую публикацию в Интернете со словами:

«Люди, меня убивают с помощью черной магии семья мага Александра Замашки. Я звоню им - трубку не берут. Помогите мне!»