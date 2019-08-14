Эстонская певица уверяет, что известный иллюзионист убивает ее с помощью черной магии
В редакцию Limon.ee обратился иллюзионист Александр Замашка, которого певица Катарина Мецгер обвиняет в использовании против нее черной магии.
На странице Катарины в Facebook до сегодняшнего утра был пост, в котором она заявляла, что ее «убивают с помощью черной магии». Порталу Limon.ee певица при переписке сказала, что вся ситуация ее глазами уже есть на странице в Facebook, и дополнительно что-либо комментировать письменно она не будет.
В переписке с одним из своих друзей Катарина объясняет, каким образом она ощущает на себе эту черную магию.
Александр Замашка, в свою очередь, на просьбу нашего портала объяснить ситуацию ответил следующее:
«Меня и мою семью преследует психически нездоровая девушка, ее зовут Катарина Мецгер, а полиция не отвечает на мои письма.
Это началось два года назад, она звонила и писала по ночам, утверждая, что я влияю на нее с помощью черной магии, присылала голые фотографии с гематомами по всему телу и видео, в которых она снимала себя напротив зеркала, разговаривая разными голосами, как будто в нее поочередно кто-то вселялся. Жуткое зрелище. Потом она пришла на одно из моих выступлений, прилюдно просила оставить ее в покое и не использовать ее для обрядов черной магии, требовала деньги, на что я ответил, что никакой магии не существует, что никто против нее никакими заговорами не занимается и что ей нужно успокоиться. Ее вполне устроил мой ответ и она ушла. Но потом все снова начало повторяться, причем очень активно. Несколько раз я звонил ей сам, объяснял, что этого всего не существует, что это выдумка, и никакого отношения к этой истории я не имею. Но попытки не увенчались успехом.
Какое-то время все было хорошо. До сегодняшнего момента.
Я приезжаю к бабушке в гости и слышу, как им с дедом названивает Катарина, спрашивает про меня и просит убрать черную магию. Потом от друзей получаю скриншоты с смс от нее. Дальше - больше: отец, дядя, мама, знакомые - всех она начала обзванивать и писать про меня этот бред.
Почему я предал это огласке? Потому что форма ее поведения переросла в неприемлемый формат, в ходе чего она доставляет массу неприятностей не только мне, но и моей семье и родственникам, преследуя их письмами и звонками.
Я артист и публичная личность, это бьет по моей репутации!
Пару дней назад она сделала открытую публикацию в Интернете со словами:
«Люди, меня убивают с помощью черной магии семья мага Александра Замашки. Я звоню им - трубку не берут. Помогите мне!»
Каким бы бредом это ни являлось, некоторые люди ей верят! Мне звонят и пишут уже люди из разных стран, которых я не знаю, потому что она их просит, и хотят что-то выяснять.
Многие пишут, что она же больной человек, не нужно на это обращать внимания. Все жалеют бедную Катерину, у которой поехала крыша, но никто не думает о семье, которой она доставляет массу неприятностей и лишних переживаний. Мы не имеем абсолютно никакого отношения к этой женщине! И это касается уже не только нас, но и наших бабушек, дедушек, мам и пап, которым она написывает, а они вынуждены слушать эту дичь и переживать. Мы несколько лет входили в ее положение, не обращая внимания и жалея, потому что у нее проблемы с головой. Но эта женщина действительно перешла все границы, клевеща и оскорбляя нашу семью. Где ее друзья, где родственники? Помогите Катарине получить квалифицированную помощь специалистов».
Веб-констебль Яна Фролова на просьбу портала Limon.ee объяснить, как вести себя в подобных ситуациях, ответила:
«Если о человеке распространяют информацию в социальных сетях, порочащую его честь и достоинство, то сначала следует напрямую обратиться к человеку, написавшего такое сообщение, и попросить убрать его это сообщение. Если такая просьба была проигнорирована, следует подать рапорт-жалобу в техническую поддержку сайта. Клевета в Эстонии не криминализирована, но у человека всегда есть право для защиты своей чести и достоинства обратиться в суд в частном порядке. Если человеку докучают посторонние люди звонками и смс-сообщениями, то можно заблокировать номера, с которых поступают такие звонки. В случае, если человеку или членам его семьи звонят постоянно, поджидают у дома или места работы, вмешиваются в личную жизнь, то следует обратиться в полицию с заявлением. На основании заявления и приложенной информации, например, скриншотов смс-сообщений, электронных писем и прочего, полицией принимается решение, есть ли основание для возбуждения делопроизводства о притесняющем преследовании. Когда есть угроза жизни и здоровью человека, то, конечно, надо об этом сразу же сообщить в полицию».
Александр Замашка не исключает, что будет вынужден обратиться для защиты своей чести и достоинства в суд.