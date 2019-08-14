«Безотказный метод!»: поклонники предположили, что Собчак забеременела ради свадьбы

Недавно в Сети появились слухи о скорой свадьбе Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Позже парочка одновременно опубликовала кадры с отдыха в Италии, на которых телеведущая хвасталась обручальным кольцом. Однако театральный деятель не спешит комментировать предстоящую женитьбу. Общественность начала подозревать звезду «Дома-2» в спланированной беременности. Якобы «интересное положение» поможет ей быстрее «окольцевать» Богомолова.

Очередное доказательство того, что Ксения Собчак ждет ребенка от режиссера, появилось в Instagram знаменитости. Звезда опубликовала видео, на котором романтично кружится в длинном бежевом платье на балкончике.

« Ловлю счастье! », — подписала пост знаменитость.

Только вот ни стиль, ни интерьер, ни слова Ксения Собчак не вызвали у подписчиков какой-либо реакции. А вот фасон платья и слегка выпирающий животик телеведущей привлекли внимание фанатов. «Реально ведь беременная!»; «Мне одной животик видно?»; «Вы случайно не в положении?»; «Неужели и вы прибегли к почти безотказному методу всех женщин стран народов мира и залетели?! Боже, от вас я точно этого не ожидала!» — написали поклонники.

Комментарии под новым постом Ксении Собчак так и пестрят предположениями фолловеров о ее беременности. Однако лишь некоторые предположили, что «интересное положение» — спланированная акция для того, чтобы Константин Богомолов поскорее женился на телеведущей.

Ксения Собчак ФОТО: Instagram