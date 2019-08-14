В самом соку! Певица разделась перед камерой после обидных слов продюсера
Популярная американская исполнительница Биби Рекса не из тех людей, который молча стерпит обиду и оскорбления. Вот и в этот раз девушка решительно отгородилась от всех нападок своим любимым способом.
29-летняя певица известна среди пользователей Сети не только своими удивительными вокальными данными, но и немалой смелостью. Биби презирает фотошоп, никогда не приукрашивает свои фото.
Недавно Биби опубликовала фото в нижнем белье, и фанатам бы только порадоваться, но сопутствующая подпись все испортила.
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Оказывается, один из музыкальных продюсеров заявил Биби, что поп-певицы так себя не ведут и не публикуют откровенные фото, особенно в ее-то возрасте. Она обрушилась с критикой и на продюсера, и на всю индустрию, которая списывает со счетов женщину, стоит ей достигнуть ужасных 30-ти лет. Биби поддержали в комментариях такие известные певицы, как Тейлор Свифт и Рита Ора.
Через месяц мне исполняется 30, и я не собираюсь скрывать это. Я горжусь своим возрастом, потому что теперь я мудрее, сильнее и опытнее во всех смыслах,
- написала она в Сети.