Ср, 14.08.2019
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  • В самом соку! Певица разделась перед камерой после обидных слов продюсера

В самом соку! Певица разделась перед камерой после обидных слов продюсера
ФОТО!

Bebe Rexha.

ФОТО: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Популярная американская исполнительница Биби Рекса не из тех людей, который молча стерпит обиду и оскорбления. Вот и в этот раз девушка решительно отгородилась от всех нападок своим любимым способом.

29-летняя певица известна среди пользователей Сети не только своими удивительными вокальными данными, но и немалой смелостью. Биби презирает фотошоп, никогда не приукрашивает свои фото.

Bebe Rexha 2019.

ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

Недавно Биби опубликовала фото в нижнем белье, и фанатам бы только порадоваться, но сопутствующая подпись все испортила.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Оказывается, один из музыкальных продюсеров заявил Биби, что поп-певицы так себя не ведут и не публикуют откровенные фото, особенно в ее-то возрасте. Она обрушилась с критикой и на продюсера, и на всю индустрию, которая списывает со счетов женщину, стоит ей достигнуть ужасных 30-ти лет. Биби поддержали в комментариях такие известные певицы, как Тейлор Свифт и Рита Ора.

Через месяц мне исполняется 30, и я не собираюсь скрывать это. Я горжусь своим возрастом, потому что теперь я мудрее, сильнее и опытнее во всех смыслах, 

- написала она в Сети. 

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