В самом соку! Певица разделась перед камерой после обидных слов продюсера

Оказывается, один из музыкальных продюсеров заявил Биби, что поп-певицы так себя не ведут и не публикуют откровенные фото, особенно в ее-то возрасте. Она обрушилась с критикой и на продюсера, и на всю индустрию, которая списывает со счетов женщину, стоит ей достигнуть ужасных 30-ти лет. Биби поддержали в комментариях такие известные певицы, как Тейлор Свифт и Рита Ора.