Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, от которых отвернется удача в середине августа

По мнению известного российского астролога Павла Глобы, до конца этой недели ряду знаков Зодиака следует проявить осторожность, поскольку от них отвернется удача, пишет Topnews.
Так, у Львов ожидается энергетический застой и всплески негатива. Астролог советует представителям этого знака Зодиака побольше отдыхать и уделять время любимому делу. В личных отношениях необходимо проявлять напор, но без агрессии.
Девы как никто другой почувствуют на себе влияние негативного периода и ощутят отсутствие удачи. Павел Глоба рекомендует представителям этого знака Зодиака отложить дела, не приносящие удачи, и не браться за новое до конца недели. Постарайтесь избегать любых конфликтов и выяснений отношений.
Для Скорпионов неделя будет достаточно нервной и напряженной. Из-за водоворота событий в вашей жизни возможно появление проблем, а многие планы придется менять на ходу. Астролог советует представителям этого знака Зодиака тщательно продумывать каждый свой шаг и запланировать ближайшее будущее, в том числе различные сценарии развития событий.