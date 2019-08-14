Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, от которых отвернется удача в середине августа

Так, у Львов ожидается энергетический застой и всплески негатива. Астролог советует представителям этого знака Зодиака побольше отдыхать и уделять время любимому делу. В личных отношениях необходимо проявлять напор, но без агрессии.

Девы как никто другой почувствуют на себе влияние негативного периода и ощутят отсутствие удачи. Павел Глоба рекомендует представителям этого знака Зодиака отложить дела, не приносящие удачи, и не браться за новое до конца недели. Постарайтесь избегать любых конфликтов и выяснений отношений.