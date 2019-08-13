Алла Пугачева и Лайма Вайкуле: новое видео артисток разочаровало поклонников

Чаще всего новые публикации Максима Галкина получают массу позитивных отзывов, но исключением стал ролик супруги шоумена и ее близкой подруги. Видео показывает, как Алла Борисовна мило беседует с Лаймой Вайкуле. Все бы ничего, но одна из артисток в этот момент находится, судя по всему, в сетке ворот.

"ДамыСДюн попали в сети", (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – примечание редакции), - подписал ролик Галкин. "Где я?", - спрашивает удивленная Лайма в ролике, на что получает ответ от подруги: "Как где? Твоя мечта сбылась – ты в социальных сетях". На что латвийская певица с криками "Ура!" приглашает подругу присоединиться к ней.

Позитивный видеоролик вызвал довольно неоднозначную реакцию у поклонников звезд эстрады. Одни восхищаются внешним видом артисток, их активностью и задором, другие считают, что такое поведение выглядит странно и нелепо.

"Нелепо как-то все это смотрится", "Максим, снимайте почаще этих двух ДамСДюн каждый раз смеюсь аж до боли в скулах какие они задорные и позитивные", "Все мы когда ‐ то будем впадать в детство. Грустно", " Чьё это творчество? Просто интересно, в каком месте смеяться? Где смешно?", "Не красиво. Издевательство над подписчиками", - пишут фолловеры Галкина.