Как разбогатеть в браке по знаку Зодиака

Овен

Эти упертые личности могут сорвать большой куш сами того не ведая. Их заработки непредсказуемые и спонтанные. Овен добивается крупной прибыли благодаря активной позиции и умению рисковать в нужный момент. Но не стоит всегда полагаться на удачу и научиться жить умом.

Телец

Тельцы способны разбогатеть благодаря долгому и упорному труду. Они с огромной ответственностью подходят к работе. В своих силах Тельцы уверенные и это им помогает добиваться многого.

Близнецы

Представители этого знака полагаются только на свой ум. Одновременно Близнецы могут вести несколько дел и работать сразу на нескольких работах. Но чтобы добиться большего успеха нужно определиться с целями и идти к ним не сворачивая.

Рак

Раки приспособлены, они быстро привыкают к новому. Настоящую прибыль они могут получить только от командной работы. Поэтому им стоит научиться работать с другими и не стремиться занимать главные позиции.

Лев

Родившиеся под этим знаком привыкли ничего не делать, но при этом иметь всё. Удача сама плывет в руки Львам, принося приличный капитал. У них прирожденное чутье на выгодные проекты, они могут и умеют самостоятельно зарабатывать.

Дева

Девы трудолюбивы, они не боятся работы и брать на себя ответственность. Чаще всего они зарабатывают умом и интеллектом. Всю свою жизнь Девы стремятся к идеалу и совершенству. Они не станут жить за счет других.

Весы

Весы отлично работают в команде, поэтому чтобы добиться сказочной прибыли нужно открывать совместные проекты. У них дар вести переговоры, они способны заключать выгодные сделки. Весы чаще других получают наследство от родственников.

Скорпион

Скорпион может не только зарабатывать, а и делать выгодные вложения, что и увеличивает стартовый капитал в несколько раз. Они просто притягивают к себе деньги. Доход может прийти от наследства, удачного брака или основной работы. В любом случае Скорпион без средств существования не останется.

Стрелец

Способность Стрельца — зарабатывать больше собственного начальника. Они притягивают везенье и умеют заработать на своих знаниях. Крупные суммы они могут получать от совместных проектов или преподавая другим бизнес-стратегии. Стрелец может делиться своими знаниями с другими и получать за это неплохие деньги.

Козерог

В браке Козероги чаще заняты обустройством дома и создания в нем уюта. Они четко планируют растраты и бюджет, составляют отчет для себя. Если они и будут работать, то чтобы сохранять свои деньги, а жить за счет супруга. Козероги не любят делать работу впустую, ведь каждый труд должен быть оплачен.

Водолей

Чем больше оригинальных идей выдает Водолей, тем больше прибыли они ему приносят. Причем доход может быть с самых разных сторон. Они везунчики по-жизни и настоящие оптимисты. Они не останавливаются на достигнутом и двигаются только вперед.

Рыбы