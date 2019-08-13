Эмили Ратаковски сфотографировалась топлес

Но на поклонников этот кадр не произвел большого впечатления. Многие недоумевают, почему красотка не опустила камеру пониже, ведь ей не привыкать к демонстрации своих роскошных форм. Некоторые ехидно спросили у Ратаковски: «Ты уже побрила подмышки?»

Ранее модель и актриса удивила публику, снявшись с обильной растительностью под мышками для обложки глянцевого журнала. Таким образом, по словам Эмили, она поддержала идею бодипозитива и право женщин на выбор — что им делать и как им выглядеть. Из-за этого фото в комментариях начали появляться реплики «Отписываюсь» и упреки на тему того, что Ратаковски плохо понимает идеи бодипозитива и феминизма.