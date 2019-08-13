Светлана Лобода взбесила подписчиков, показав растяжку на фоне церкви

Светлана Лобода разместила в своем Instagram-аккаунте новое неоднозначное фото. Оно было сделано во время отдыха в Риме. Певица продемонстрировала растяжку, закинув ногу на перила балкона в отеле. На ней ничего, кроме нижнего белья. Особенно живописен фон: закат и католический собор, который находится прямо напротив гостиницы, пишет Экспресс газета.