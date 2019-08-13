Светлана Лобода взбесила подписчиков, показав растяжку на фоне церкви

Светлана Лобода разместила в своем Instagram-аккаунте новое неоднозначное фото. Оно было сделано во время отдыха в Риме. Певица продемонстрировала растяжку, закинув ногу на перила балкона в отеле. На ней ничего, кроме нижнего белья. Особенно живописен фон: закат и католический собор, который находится прямо напротив гостиницы, пишет Экспресс газета.
Эта смелая поза по соседству с церковью неприятно удивила подписчиков Лободы. «Ты бы еще на купол залезла», «Как раз на фоне религиозной Стеллы ноги задирать», «На фоне храма - это никуда не годится! Нормы приличия хоть немного есть?!», - упрекают Светлану.
Впрочем, большая часть подписчиков на фон не обратила никакого внимания. А те, кто заметил – назвали поборников морали «занудами». В центр внимания для большинства попали силуэт и отличная физическая форма Лободы. «Фигура огонь», «Ты просто отпад», «Молодец девчонка, прет как танк, пашет как вол. Я знаю цену таким растяжечкам», - отмечают подписчики.