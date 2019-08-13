Гороскоп Павла Глобы на эту неделю

Портал Woman's day, на который ссылается сайт Dailyhoro.ru, поделился мыслями специалиста о предстоящем периоде. В целом эта неделя будет довольно стабильной, поэтому представителям всех Знаков Зодиака рекомендуется проявлять активность в разных сферах жизни. В это время можно решить любую проблему максимально быстро, так как запас сил увеличится.
Овен
У Овнов начинается период, когда полезно очищать свою ауру от всего лишнего. Для этого в первую очередь необходимо навести порядок дома. Также для энергетической чистки стоит как следует отдохнуть в выходные. Самые позитивные дни недели — 14 и 15 августа, но это не значит, что в другие дни Овны не смогут стать столь же продуктивными.
Чтобы в любовной сфере сопутствовала удача, Овнам стоит проявлять как можно больше инициативы. Это касается всех представителей этого знака: и тех, кто одинок, и тех, кто уже находится в отношениях. Астролог рекомендует проводить больше времени с близкими людьми. Также этот период благоприятен для смены имиджа и обновления гардероба.
Телец
Эта неделя идеально подходит для смены обстановки, для путешествий, отдыха, романтики и любви, а также для общения с близкими. Очень повезет семейным представителям этого знака Зодиака. Звезды помогут им наладить отношения с родственниками. Стоит посвятить больше времени любимым людям. Личные проблемы сейчас второстепенны.
Близнецы
У Близнецов наступает такое время, когда можно смело идти вперед, без страхов и сомнений. Чтобы им не мешало ничего лишнего, стоит от этого избавиться. Для этого можно создать дома благоприятную атмосферу, в чем помогут пять простых правил. Родные стены для Близнецов на этой неделе станут спасением от проблем.
Астролог советует Близнецам не задерживаться на работе. Не стоит также брать на себя новые обязанности и давать пустые обещания коллегам и партнерам. Стоит сменить обстановку, как следует отдохнуть на выходных и поменьше перерабатывать на буднях. Неделя хорошо подходит для поиска новых увлечений, творческой деятельности любого типа.
Рак
Повышенный уровень позитивной энергии ожидается в последние три дня недели. В это время можно заниматься любыми делами, начиная с работы и заканчивая уборкой, отдыхом. В начале недели возможны непредвиденные траты, которые могут серьезно ударить по семейному или личному бюджету. В целом неделя будет крайне продуктивной, но не исключены стрессы и непредсказуемые сложности.
Лев
У Львов в конце рабочей недели ожидается энергетический застой и всплеск негатива. Им стоит провести энергетическую чистку при помощи трех необычных способов. Хорошее самочувствие превыше всего, поэтому важно своевременно отдыхать и почаще заниматься любимыми делами.
Львам потребуется быть чуть более самостоятельными. И в любви, и в делах им понадобится решительность, без которой все мысли и идеи останутся нереализованными. Это будет очень продуктивная неделя для представителей творческих профессий и для всех Львов, которые получают новые знания и опыт. Павел Глоба советует поставить перед собой важные цели и приступить к их достижению.
Дева
У Дев будет немного меньше удачи, чем обычно. Особенно трудным окажется период с 16 августа до конца недели. Пять лучших талисманов на удачу помогут справиться с трудностями в пятницу и обрести уверенность в субботу и воскресенье. Если какая-то деятельность не приносит удовлетворения и позитивных плодов, то лучше временно прекратить эту работу.
Начинать новые дела пока не стоит, потому что звезды и планеты не в самом лучшем положении. Также астролог советует избегать конфликтов, не критиковать окружающих. Даже в семье возможны проблемы между близкими, поэтому лучше как можно больше времени проводить в уединении. На этой неделе полезно заняться самоанализом и релаксацией.
Весы
У Весов может возникнуть желание изменить прическу, стиль, обновить гардероб. Это положительно отразится на ведении бизнеса, на работе и любовной сфере. Весы могут стать гораздо обаятельнее и продуктивнее. На выходных Павел Глоба советует направить энергию на уборку, дела по дому. На буднях лучше абстрагироваться от домашних хлопот.
Скорпион
Финансовые дела для Скорпионов станут самыми важными. Это значит, что пришло время для покупок, для усиленной работы. Быстрые заговоры на притяжение денег помогут активизировать финансовые потоки, что сделает Скорпионов более удачливыми. Самые благоприятные дни для финансовой активности — 16 и 17 августа. 14 числа лучше сфокусироваться на домашних делах и любви.
В целом вся неделя будет немного нервной и динамичной, что приведет к некоторым неурядицам, срывам планов. Лучше продумывать всё максимально детально и тратить чуть больше времени на планирование. Некоторые дела на работе и дома могут замедлиться. Переживать из-за этого не стоит, потому что в одном направлении звезды разочаруют, но в другом подарят энергетическую поддержку.
Стрелец
Стрельцам стоит быть предельно осторожными с незнакомыми и малознакомыми людьми. Проблема в том, что их поступки могут быть крайне непредсказуемыми. Узнать характер человека можно по цвету глаз. Стоит воспользоваться этой методикой в том случае, если нужно быстро узнать, можно ли доверять той или иной личности.
В финансовой и деловой сферах удача будет на стороне тех, кто занимается всем самостоятельно. Неделя идеально подходит для повышения квалификации, для развития новых навыков. В качестве отдыха прекрасным выбором будет время, проведенное со второй половинкой. Одиноким Стрельцам можно заняться поисками кого-то близкого и дорогого сердцу: эта неделя благоприятна для перемен в любовной сфере.
Козерог
На выходных полезными окажутся гадания на бумаге, но только для тех, кто искренне желает узнать будущее. В субботу и воскресенье нежелательно оставаться дома. Павел Глоба рекомендует отправиться на природу или посетить другой город, чтобы повидаться со старыми друзьями или дальними родственниками. На неделе полезными станут командировки. Они позволят сменить обстановку.
Водолей
В этот период полезно заниматься восстановлением своего биополя. Звезды и планеты поспособствуют тому, чтобы Водолеи изменили свою жизнь к лучшему. Сидеть без дела нежелательно, но рисковать и впутываться в авантюры тоже не стоит. Лучше не начинать новые дела, пока не завершены старые.
На этой неделе возможны разногласия с людьми, причем не только с незнакомцами, друзьями и коллегами, но и с самыми близкими. Особенно острыми могут быть проблемы со второй половинкой. Лучше не спешить с обвинениями в адрес любимого человека, потому что это может построить непреодолимую стену из недопонимания, упреков и ссор.
Рыбы
Рыбам стоит оставаться в тонусе на протяжении всей рабочей недели. Даже на выходных лучше не сидеть дома перед компьютером или телевизором, а почаще выходить на улицу или выполнять домашние дела, заниматься уборкой, наведением порядка. Самыми благоприятными и продуктивными для Рыб станут понедельник и вторник. В это время им будет улыбаться удача.
Астролог рекомендует Рыбам пока не совершать крупных приобретений и не давать громких обещаний. Лучше воздержаться от рисков, которые могут привести к большим проблемам. Важно слушать свою интуицию, но не забывать и про здравый смысл.