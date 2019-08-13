Гороскоп Павла Глобы на эту неделю

Львам потребуется быть чуть более самостоятельными. И в любви, и в делах им понадобится решительность, без которой все мысли и идеи останутся нереализованными. Это будет очень продуктивная неделя для представителей творческих профессий и для всех Львов, которые получают новые знания и опыт. Павел Глоба советует поставить перед собой важные цели и приступить к их достижению.

Дева

У Дев будет немного меньше удачи, чем обычно. Особенно трудным окажется период с 16 августа до конца недели. Пять лучших талисманов на удачу помогут справиться с трудностями в пятницу и обрести уверенность в субботу и воскресенье. Если какая-то деятельность не приносит удовлетворения и позитивных плодов, то лучше временно прекратить эту работу.

Начинать новые дела пока не стоит, потому что звезды и планеты не в самом лучшем положении. Также астролог советует избегать конфликтов, не критиковать окружающих. Даже в семье возможны проблемы между близкими, поэтому лучше как можно больше времени проводить в уединении. На этой неделе полезно заняться самоанализом и релаксацией.

Весы

Самыми позитивными и продуктивными днями для большинства представителей этого Знака станут среда и четверг. 14 и 15 августа можно смело браться за новые начинания, знакомиться с людьми, влюбляться, флиртовать. В самом начале недели лучше поставить энергетическую защиту , чтобы избежать негативного влияния недоброжелателей.

У Весов может возникнуть желание изменить прическу, стиль, обновить гардероб. Это положительно отразится на ведении бизнеса, на работе и любовной сфере. Весы могут стать гораздо обаятельнее и продуктивнее. На выходных Павел Глоба советует направить энергию на уборку, дела по дому. На буднях лучше абстрагироваться от домашних хлопот.

Скорпион

Финансовые дела для Скорпионов станут самыми важными. Это значит, что пришло время для покупок, для усиленной работы. Быстрые заговоры на притяжение денег помогут активизировать финансовые потоки, что сделает Скорпионов более удачливыми. Самые благоприятные дни для финансовой активности — 16 и 17 августа. 14 числа лучше сфокусироваться на домашних делах и любви.

В целом вся неделя будет немного нервной и динамичной, что приведет к некоторым неурядицам, срывам планов. Лучше продумывать всё максимально детально и тратить чуть больше времени на планирование. Некоторые дела на работе и дома могут замедлиться. Переживать из-за этого не стоит, потому что в одном направлении звезды разочаруют, но в другом подарят энергетическую поддержку.

Стрелец

Стрельцам стоит быть предельно осторожными с незнакомыми и малознакомыми людьми. Проблема в том, что их поступки могут быть крайне непредсказуемыми. Узнать характер человека можно по цвету глаз. Стоит воспользоваться этой методикой в том случае, если нужно быстро узнать, можно ли доверять той или иной личности.