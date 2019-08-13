Вт, 13.08.2019
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  • Горячая штучка! Голое фото Асмус в ванне с Мальдив взбудоражило Сеть

Горячая штучка! Голое фото Асмус в ванне с Мальдив взбудоражило Сеть

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Поклонники Кристины оценили снимок, а более того отметили, что такие публикации актриса делает вдали от супруга Гарика Харламова, информирует Topnews.

Звезда «Интернов» Кристина Асмус продолжает баловать подписчиков откровенными публикациями в Instagram. На сей раз актриса поделилась голым снимком из ванны, сделанном на тропическом курорте во время отдыха на Мальдивах. Но она игриво повернулась спиной к камере, что разочаровало подписчиков.

«Дзен», - с намеком на грядущие заметки в СМИ подписала снимок Асмус.

Кристина Асмус

Instagram

Поклонники Кристины оценили публикацию и отметили, что такие фото актриса делает вдали от супруга Гарика Харламова. Некоторые подписчики актрисы посетовали, что им не хватает на и без того «горячем» фото зеркала. 

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