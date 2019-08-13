Горячая штучка! Голое фото Асмус в ванне с Мальдив взбудоражило Сеть

«Дзен», - с намеком на грядущие заметки в СМИ подписала снимок Асмус.

Кристина Асмус Instagram

Поклонники Кристины оценили публикацию и отметили, что такие фото актриса делает вдали от супруга Гарика Харламова. Некоторые подписчики актрисы посетовали, что им не хватает на и без того «горячем» фото зеркала.