Горячая штучка! Голое фото Асмус в ванне с Мальдив взбудоражило Сеть

Поклонники Кристины оценили снимок, а более того отметили, что такие публикации актриса делает вдали от супруга Гарика Харламова, информирует Topnews.
Звезда «Интернов» Кристина Асмус продолжает баловать подписчиков откровенными публикациями в Instagram. На сей раз актриса поделилась голым снимком из ванны, сделанном на тропическом курорте во время отдыха на Мальдивах. Но она игриво повернулась спиной к камере, что разочаровало подписчиков.
«Дзен», - с намеком на грядущие заметки в СМИ подписала снимок Асмус.
Кристина Асмус
Поклонники Кристины оценили публикацию и отметили, что такие фото актриса делает вдали от супруга Гарика Харламова. Некоторые подписчики актрисы посетовали, что им не хватает на и без того «горячем» фото зеркала.