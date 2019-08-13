Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены в личной жизни в этом году

По словам специалиста по «чтению звезд», до конца 2019 года у Тельцов может завязаться новый роман, а те, кто уже давно состоит в неофициальных отношениях, могут официально их зарегистрировать. Наиболее высокая вероятность наступления перемен в личной жизни у представителей этого знака ожидается до конца лета или в сентябре.

У Близнецов, по словам астролога Павла Глобы, в 2019 году ожидается новое, судьбоносное знакомство. При этом новых людей вокруг вас может появиться достаточное количество, поэтому специалист советует прислушаться к интуиции, чтобы не ошибиться и выбрать «своего» человека. При этом в 2019 году Близнецам не стоит официально регистрировать свои отношения - период хорош для флирта и начала романа.