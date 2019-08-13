Зов природы: что может сказать ваш знак Зодиака о ваших сексуальных инстинктах?

Овен - у представителей знака Овна уже в раннем возрасте можно распознать признаки физического созревания, и сексуальные склонности Овнов также достигают полного выражения довольно рано. Овен - знак физический, при том он часто тянется к сложным, запутанным натурам. Овны в супружеской жизни не склонны просто плыть по течению. Они по природе своей тяготеют ко всему прекрасному и стремятся достичь определенного статуса. Мужчине-Овну нужно время от времени напоминать, что он женат, особенно в том случае, если это сильная, независимая натура, и это качество способно осложнить совместную жизнь.

Телец - при выборе супруга/и сексуальное влечение является у Тельцов главным мотивом. Телец нуждается в свободе и максимальной сексуальной откровенности, склонность к приключениям и сексуальность - свойства его натуры, и они проявляются не только при запертых дверях... Секс для Тельца - азартная игра и риск. Хотя Телец и не любит демонстрировать свои чувства, он способен на открытость и раскрепощенность в интимной, сексуальной сфере.

Близнецы - в области сексуальных отношений Близнецы проявляют определенные черты рациональности: они могут вступить в связь с кем-то, кто старше их, или кем-то, кто имеет опыт и авторитет, и для них типичны сексуальные связи, способные повлиять на их работу и карьеру. Несмотря на сильную природную сексуальность, они в состоянии долгое время обходиться без секса. Они критичны в оценке сексуального партнера и склонны к доминированию в области секса.

Рак - несмотря на присущую им робость и замкнутость, Раки обнаруживают природное понимание и открытость во всем, что касается секса. Они склонны попадать в ситуации, в которых дружба перерастает в интимную связь, и наоборот. Они зачастую придерживаются прогрессивных и нестандартных взглядов на секс, за ними можно заметить потребность выражать и демонстрировать свою сексуальность, поскольку в их характере присутствует определенная экстравертность в том, что касается инстинктов.

Лев - сексуальность у Львов связана с теплом, любовью, чувством, поэтому им всегда трудно расставаться с сексуальным партнером. Они очень привязчивы и склонны к внутреннему надлому на почве сексуальных переживаний. Им нравится оральный секс, характерный пример - Билл Клинтон, самый известный в мире Лев. Моника Левински, кстати, Рак.

Дева - за внешней холодностью и аскетизмом кипят невероятно сильные страсти, иногда неожиданно вырывающиеся на свободу. Девам свойственно влечение к молодым (возьмите, скажем, Майкла Джексона), и у них существует потребность говорить о сексе и выражать свои чувства в словесной форме (иногда реализуемая, например, в настойчивой склонности к пользованию сексуальными услугами по телефону). У мужчин-Дев иногда наблюдается тенденция к бисексуальности и одновременное влечение к мужскому и женскому полу.

Весы - мощная сексуальная энергия, присущая представителям этого знака, имеет более физический характер, чем это кажется по внешнему поведению Весов. Здесь чувствуется влияние не только Венеры, но и мифологического бога Эроса собственной персоной.

Скорпион - у родившихся под созвездием Скорпиона, чье существование напрямую зависит от источников сексуальной энергии, наблюдается сильная тяга к разнообразию в сексе. Сочетание двух сексуально ярких партнеров представляется наиболее приемлемым и желанным в случае Скорпиона.

Козерог - Козерогам присущ страх перед неудачей в сексе, и потребность доказывать, что они выдающиеся любовники. Разрыв отношений и расставания на сексуальной почве происходят в жизни Козерога внезапно. Козероги могут вести нестандартную сексуальную жизнь годами.

Водолей - из представителей знака Водолея выходят отличные консультанты и сексологи, и может быть, в них есть что-то от склонности подсматривать за другими. Водолей-женщина может вступить в связь с боссом, а Водолей-мужчина с начальницей, или вообще с кем-то, от кого зависит дальнейшая карьера. Водолеи очень разборчивы в сексуальных отношениях и склонны к оценке партнера.