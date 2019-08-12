Умеет же! Алла Пугачева в задорном молодежном образе восхитила Сеть

Певице удалось в зрелом возрасте сохранить юношеский задор. Исполнительница хита«Миллион алых роз» показала интересный молодежный образ. Алла Борисовна надела белую футболку и ярко-оранжевый сарафан, который гармонировал с огненным цветом волос своей хозяйки.

Пугачева сделала пышную укладку. Ее глаза прикрывали солнцезащитные очки, а на ногах были белые кроссовки. Поп-звезда оставила руки в карманах — look получился довольно дерзким.