Пн, 12.08.2019
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Умеет же! Алла Пугачева в задорном молодежном образе восхитила Сеть

Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

70-летняя Алла Пугачева восхитила многомиллионную армию поклонников. Примадонна российской эстрады подчеркнула стройную фигуру стильным нарядом, пишет Cosmo.

Певице удалось в зрелом возрасте сохранить юношеский задор. Исполнительница хита«Миллион алых роз» показала интересный молодежный образ. Алла Борисовна надела белую футболку и ярко-оранжевый сарафан, который гармонировал с огненным цветом волос своей хозяйки.

Пугачева сделала пышную укладку. Ее глаза прикрывали солнцезащитные очки, а на ногах были белые кроссовки. Поп-звезда оставила руки в карманах — look получился довольно дерзким.

Алла Пугачева.

ФОТО: Instagram

«А жизнь продолжается. Живем дальше», — отметила артистка.

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