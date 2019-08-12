Деми Роуз показала, в чем заключается настоящая красота, опубликовав фото из ванны

Популярная модель купальников Деми Роуз последние несколько недель проводит в вояже по тёплым странам. Сейчас девушка отдыхает на Бали, откуда она и выложила новые горячие снимки. На них обнажённая Деми сидит в ванне, наполненной водой, по поверхности которой плавают цветы и лепестки роз.

Чтобы сохранить снимки хотя бы на грани, но всё же приличия, девушка прикрыла грудь руками. Фото Деми подписала так: "Настоящая красота — это не сияние лица, а сердца". Фанаты сразу поддержали мудрые слова девушки, а также не забыли пройтись по её потрясающему фотосету.

"Я сейчас совершенно точно сконцентрировался в районе твоего сердца",

"Красивое лицо — не главное, сказала самая красивая женщина на свете",

"Вы меня простите, но эти фотки просто огонь",

- написали восхищенные подписчики.

Многих фото замотивировало отложить пирожок подальше, ведь Деми всегда пропагандировала здоровый образ жизни с правильным питанием и спортом. И даже в отпуске девушка придерживается своих правил. А глядя на тот результат, которого она смогла добиться, огромное количество фанатов девушки решили последовать её примеру.