Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Так, на своей странице в Instagram будущий супруг Джей Лоопубликовал пикантный снимок американской иконы стиля, на котором звезда позирует в откровенном белом бикини со стальным прессом и идеально подкаченной фигурой.

Кроме этого, Родригес оставил романтичное послание для Лопес: "Малышка, я знаю, что ты сразила всех в России, и у тебя осталось еще одно выступление. Скучаю по тебе и не могу дождаться, когда ты вернешься домой".