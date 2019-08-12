Пн, 12.08.2019
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Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Lauljatar Jennifer Lopez väisas hiljuti koos kihlatuga moeüritust New Yorgis

ФОТО: Scanpix / Gilbert Flores /Broadimage

Пока 50-летняя американская певица Дженнифер Лопес находилась в концертном туре в России, ее жених Алекс Родригес с нетерпением ждал возвращения любимой и посвятил ей пост в социальной сети, пишет Сегодня.

Так, на своей странице в Instagram будущий супруг Джей Лоопубликовал пикантный снимок американской иконы стиля, на котором звезда позирует в откровенном белом бикини со стальным прессом и идеально подкаченной фигурой.

Кроме этого, Родригес оставил романтичное послание для Лопес: "Малышка, я знаю, что ты сразила всех в России, и у тебя осталось еще одно выступление. Скучаю по тебе и не могу дождаться, когда ты вернешься домой".

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