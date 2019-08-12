Модель из Эстонии заняла на международном конкурсе Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 третье место

Девиз конкурса - «Красота во имя добра». Все конкурсантки участвовали в благотворительных проектах, встречались с воспитанниками детского дома, а собранные в ходе Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 средства будут направлены на помощь больным детям, хосписам и детским домам.

Мишель Гульпа ФОТО: Instagram

Эстонию на этом престижном конкурсе достойно представила Мишель Гульпа, за плечами которой уже есть награды мирового уровня World Fashion Top Model.

Мишель Гульпа ФОТО: Instagram

Мишель является обладателем четыре золотых медалей на Всемирном чемпионате исполнительских искусств в Лос-Анджелесе в разных категориях. на прошедшем в Латвии конкурсе Мишель вошла в ТОР-5 и получила третье почетное место.

Мишель Гульпа ФОТО: Instagram