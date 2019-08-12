Модель из Эстонии заняла на международном конкурсе Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 третье место

Конкурс мирового масштаба Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 прошел в Риге и Юрмале в конце июля-начале августа и закончился финальным шоу World Gems, в котором приняли участие 35 девушек и женщин из разных стран и континентов.
Девиз конкурса - «Красота во имя добра». Все конкурсантки участвовали в благотворительных проектах, встречались с воспитанниками детского дома, а собранные в ходе Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 средства будут направлены на помощь больным детям, хосписам и детским домам.
Эстонию на этом престижном конкурсе достойно представила Мишель Гульпа, за плечами которой уже есть награды мирового уровня World Fashion Top Model.
Мишель является обладателем четыре золотых медалей на Всемирном чемпионате исполнительских искусств в Лос-Анджелесе в разных категориях. на прошедшем в Латвии конкурсе Мишель вошла в ТОР-5 и получила третье почетное место.
Поздравляем!