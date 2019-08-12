Пн, 12.08.2019
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  • Модель из Эстонии заняла на международном конкурсе Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 третье место

Модель из Эстонии заняла на международном конкурсе Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 третье место

Мишель Гульпа

ФОТО: Instagram

Конкурс мирового масштаба Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 прошел в Риге и Юрмале в конце июля-начале августа и закончился финальным шоу World Gems, в котором приняли участие 35 девушек и женщин из разных стран и континентов. 

Девиз конкурса - «Красота во имя добра». Все конкурсантки участвовали в благотворительных проектах, встречались с воспитанниками детского дома, а собранные в ходе Ms.&Mrs. Beauty Queens 2019 средства будут направлены на помощь больным детям, хосписам и детским домам.

Мишель Гульпа

ФОТО: Instagram

Эстонию на этом престижном конкурсе достойно представила Мишель Гульпа, за плечами которой уже есть награды мирового уровня World Fashion Top Model.

Мишель Гульпа

ФОТО: Instagram

Мишель является обладателем четыре золотых медалей на Всемирном чемпионате исполнительских искусств в Лос-Анджелесе в разных категориях. на прошедшем в Латвии конкурсе Мишель вошла в ТОР-5 и получила третье почетное место.

Мишель Гульпа

ФОТО: Instagram

Поздравляем!

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