Таким его еще не видели: Настя Каменских показала очень смешного Потапа

Украинская певица Настя Каменских решила сделать перерыв в публикации своих итальянских луков и снимков в купальниках, и на этот раз шокировала сеть совместным фото с Потапом. В социальной сети NK разместила смешной кадр, где ее супруг запечатлен в неожиданном образе, а также сделала важное признание, пишет Сегодня.
Так, в блоге Каменских появилась фотография, на которой Потап позирует с цветками на голове и с очень темной кожей, в то время как его любимая прикрывает рот ладонью, сдерживая смех.
Несмотря на смешной снимок, Настя поделилась с фолловерами размышлениями о серьезных вещах. "Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с Потапом на этом фото. Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло!", – написала NK.
Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг❤ Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду😆 Как мы с @realpotap на этом фото😂 Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это🙌🏻 Вам неимоверно повезло! 💘 Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек? 🥰
Подписчики Каменских в комментариях к ее посту поделились своим опытом в этом вопросе: "Иногда я даже думаю,что мой мужчина мне больше друг, чем любовь ", "Мы с мужем тоже лучшие друзья, в первую очередь".