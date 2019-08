Таким его еще не видели: Настя Каменских показала очень смешного Потапа

Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг❤ Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду😆 Как мы с @realpotap на этом фото😂 Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это🙌🏻 Вам неимоверно повезло! 💘 Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек? 🥰

