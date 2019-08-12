Таким его еще не видели: Настя Каменских показала очень смешного Потапа

Так, в блоге Каменских появилась фотография, на которой Потап позирует с цветками на голове и с очень темной кожей, в то время как его любимая прикрывает рот ладонью, сдерживая смех.

Несмотря на смешной снимок, Настя поделилась с фолловерами размышлениями о серьезных вещах. "Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с Потапом на этом фото. Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло!", – написала NK.