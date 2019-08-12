Ани Лорак заподозрили в беременности

Новая публикация певицы вызвала ажиотаж среди ее поклонников. Дело в том, что Ани Лорак заговорила о материнстве, которое, по ее словам, в корень меняет женщину. "Любая мама скажет вам, что материнство, само по себе, является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты можешь познать истинную любовь – безусловную. Только так можно по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен", – уверена поп-дива.

Пользователи Сети считают, что Ани Лорак пора уже задуматься о втором ребенке. "Давай еще одну девочку, а то Софи скучно одной", "Еще ей братика надо", "Все правильно, а двойное материнство – это божественная радость и женское счастье, рожай, милая наша, ещё деток. Тебе очень идут детки", "Ани, больше детей заводить не собираетесь?", – высказались фанаты звезды.

К слову, весной этого года певицу уже подозревали в беременности, когда она разместила фото свободном свитере. У фолловеров есть все основания для этого. Не так давно стало известно, что Ани Лорак закрутила роман с молодым саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом.