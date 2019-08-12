Пн, 12.08.2019
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Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в сентябре

Сентябрь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Известный российский астролог Павел Глоба составил гороскоп по знакам Зодиака на сентябрь 2019 года и рассказал, для кого следующий месяц станет наиболее удачным, пишет Topnews.

По словам эксперта по звездам, главными счастливчиками наступающего сентября станут Стрельцы. Глоба отмечает, что время подходит для налаживания связей и служебного продвижения. Также будет на пике и личная жизнь представителей этого знака Зодиака. Ваше обаяние будет притягивать к вам других людей и радовать вашу вторую половинку.

Повезет в сентябре 2019 года также и Скорпионам. По словам астролога, эти люди ощутят на себе поддержку своих родных. Для вас в этот период актуальным станет домашний уют, который подарит много положительных эмоций. Вас будут любить и понимать. Во второй половине сентября можно отправляться в путешествие: новые места и знакомства принесут вам множество ярких впечатлений.

Полный жизненных сил и энтузиазма сентябрь ожидается у Рыб. Вы получите ресурсы на воплощение в жизнь любых начинаний. Удача будет сопутствовать вам весь месяц. Это время подходит как для знакомств, так и для карьерных амбиций. Не упускайте потрясающий шанс сентября и активно берите быка за рога.

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