Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в сентябре

По словам эксперта по звездам, главными счастливчиками наступающего сентября станут Стрельцы . Глоба отмечает, что время подходит для налаживания связей и служебного продвижения. Также будет на пике и личная жизнь представителей этого знака Зодиака. Ваше обаяние будет притягивать к вам других людей и радовать вашу вторую половинку.

Повезет в сентябре 2019 года также и Скорпионам. По словам астролога, эти люди ощутят на себе поддержку своих родных. Для вас в этот период актуальным станет домашний уют, который подарит много положительных эмоций. Вас будут любить и понимать. Во второй половине сентября можно отправляться в путешествие: новые места и знакомства принесут вам множество ярких впечатлений.