Таро-прогноз на неделю с 12 по 18 августа

Август завершает лето, а значит, в этом месяце нужно успеть многое. С подсказками таро-прогноза с 12 по 18 августа каждый представитель Зодиака сможет узнать о том, что его ждет, и подготовиться к событиям грядущей недели.
Каждая неделя — это своеобразный шаг в неизвестность. События могут принять нежелательный поворот, а значит, необходимы подсказки, которые смогут дать старшие Арканы карт таро. Эксперты сайта dailyhoro.ru подготовили очередной прогноз на период с 12 по 18 августа, чтобы представители всех знаков Зодиака смогли подготовиться к очередной неделе и с успехом завершить все предпринятые дела. Расшифровка карт не терпит спешки, поэтому изучать Арканы лучше в спокойной обстановке. Будущее станет явным, если учитывать личную жизнь, примеряя советы Арканов на себя.
Овен
В начале недели Овнам важно сосредоточиться и держать себя в руках. Аркан «Верховная жрица» предупреждает о том, что спешка может привести к неприятным последствиям, поэтому Овны должны тщательно проверять информацию и не хвататься за несколько дел одновременно. Такая тактика поможет без труда достичь прекрасных результатов.
По карте «Влюбленные» Овнам предстоит сделать важный выбор, который изменит их жизнь к лучшему. По этому Аркану важно выбирать сердцем и не идти на поводу у окружения. Даже если придется чем-то пожертвовать, через небольшой промежуток времени Овны поймут, что сделали это не напрасно.
Аркан «Башня» указывает Тельцам на то, что в их жизни пора что-то менять. Наступает пора выбирать новый путь или цель, чтобы не замирать на месте и развиваться. Сопротивление переменам может стать причиной неприятностей, а значит, Тельцам стоит впустить в жизнь новизну и расширять кругозор.
В середине недели, согласно карте «Дьявол», Тельцов ждут испытания. По этому Аркану Тельцам придется сдерживать себя, чтобы не потратить силы впустую. Не исключено, что им предложат авантюру, которая может стать причиной неприятностей с финансами. Совет карты — прислушиваться к доводам разума и не идти на поводу сиюминутных прихотей.
По карте «Суд» Тельцы смогут достичь успехов, но для этого придется потрудиться. Активность и честность позволят без труда покорить очередную вершину, отстоять свое честное имя и право на личное мнение.
Аркан «Император» указывает на то, что Близнецы смогут достичь успехов в деловой сфере. По этой карте появится возможность занять лидерскую позицию, поработать в команде и завоевать общую награду. Также по этой карте Близнецы смогут получить весомую поддержку от влиятельного человека.
Карта «Умеренность» указывает на благоприятный исход событий, однако Близнецы должны быть готовы к тому, что дела будут двигаться неторопливо. Терпение и внимание к деталям позволят Близнецам избежать оплошностей и с успехом завершить все, что было запланировано.
Аркан «Маг» указывает на период, когда Близнецы смогут воплотить в жизнь смелые идеи. По этой карте успех придет к ответственным людям, которые не привыкли опускать рук и настроены оптимистично.
Рак
Позитивный Аркан «Императрица» символизирует зарождение нового и процветание. В раскладе для Раков эта карта указывает на успехи, но в отдаленном будущем. Все, что сейчас требуется от Раков — идти намеченным путем, не сворачивая с него и преодолевая временные трудности.
Аркан «Дурак» предупреждает Раков о том, что они могут одурачить сами себя. В середине недели может показаться, что дела идут своим чередом и не требуют пристального внимания. Такое заблуждение может привести к неприятностям, а значит, Раки должны удвоить бдительность, чтобы исключить ошибки и досадные промахи.
По карте «Сила» Львам нужно проявить заинтересованность и даже показать свой характер, если того потребует ситуация. По этому Аркану нужно прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы выбрать верный путь к благополучию. Оптимистичный настрой и готовность бороться за личное счастье принесут Львам победу.
«Звезда» указывает на верно выбранный путь, а значит, Львы могут не сомневаться в дальнейших успехах. Все, что им потребуется — уверенно идти выбранным путем и не бояться ответственности. По этой карте Львов ведет Высшее провидение, и путь будет спокойным.
«Суд» предвещает перемены в деловой среде. По этой карте Львы смогут найти для себя лучшую должность, распрощаться со старой работой и даже открыть личное дело, если они этого хотят. Совет карты — не противиться переменам и быть готовыми к борьбе за личное счастье.
Дева
«Мир» указывает Девам на верно выбранный путь. По этому Аркану принимаемые ранее решения были верны и привели к желанному результату. Девам стоит не переживать за исход дел, а идти выбранным путем в спокойной уверенности.
«Умеренность» указывает Девам на важность соблюдения гармонии во всем. Отсутствие спешки поможет принимать верные решения, которые в ближайшем будущем обернутся успехом. По этой карте Девы смогут достичь внутреннего равновесия, что позволит исключить ошибки и промахи.
Весы
«Солнце» указывает Весам на прекрасное начало недели. Удача будет сопутствовать во всем, а значит, можно смело браться за новые дела или же, наоборот, оставить заботы, чтобы восстановить силы и насладиться прекрасными днями в компании близких людей.
«Верховная жрица» указывает Весам на возможность достичь успехов. Для этого им нужно прислушаться к интуиции и не искать оправданий тому, какие решения они принимают. Все, что ни делается — к лучшему.
По карте «Императрица» Весам улыбается удача. Дела благоприятно разрешатся, но для этого понадобится время. Отсутствие спешки и уверенность в себе приведут Весов к долгожданной победе.
Скорпион
«Правосудие» указывает Скорпионам на ответственность. Любые действия, совершаемые здесь и сейчас, в будущем принесут свои плоды, а значит, важно не ошибиться и не оступиться. Неприятности в середине недели грозят лишь тем, кто в прошлом совершил неблаговидный поступок и теперь вынужден будет отработать свой промах.
Совет карты «Дьявол» — не подчиняться обстоятельствам и продолжать идти выбранным путем, ведущим к благополучию. Искушения в конце недели будут своеобразным испытанием воли Скорпионов, через которые важно пройти с высоко поднятой головой.
Стрелец
Карта «Дурак» указывает Стрельцам на необходимость «отработать» прошлые неудачи, чтобы понять, какие действия привели к неприятностям, и больше не повторять подобных ошибок. По этому Аркану успех ожидает тех, кто не боится признавать промахи и учится извлекать уроки из собственных просчетов.
Совет карты «Умеренность» — сохранять спокойствие и хладнокровность. По этому Аркану в середине недели отсутствие спешки поможет избежать неудач, которые способны отдалить от цели и завести Стрельцов в тупик.
«Дьявол» указывает на неприятности, которые подстерегают Стрельцов. Недальновидность и доверие незнакомцам могут стать причиной проблем, которые не позволят завершить запланированные на эту неделю дела.
Козерог
«Смерть» в раскладе для Козерогов предупреждает, что они стоят на пороге новых открытий. По этому Аркану не стоит сопротивляться переменам, которые редко бывают негативными. Несмотря на дурную репутацию, карта всего лишь указывает на завершение очередного этапа жизни, за которым открываются новые горизонты и возможности.
Совет карты «Влюбленные» — выбирать путь только для себя, полагаясь на личные ощущения и умозаключения. Какие бы цели ни преследовались, решения должны приниматься самостоятельно. В этом случае Козероги смогут избежать ошибочного выбора пути.
Аркан «Звезда» указывает Козерогам на благополучное разрешение сложившейся ситуации. Не исключено, что для этого им придется потрудиться, однако в конце пути их ожидает заслуженная награда. Уверенность в своих силах и желание достичь цели помогут преодолеть любые временные трудности.
Водолей
«Дьявол» выступает предупреждением для Водолеев. По этому Аркану они могут оступиться, поддавшись искушениям, что пагубно отразится как на делах, так и на личной жизни. Такое предупреждение должно насторожить и мобилизовать Водолеев, чтобы они смогли свернуть с пути, ведущего в тупик, и вновь почувствовать под ногами твердую землю.
«Сила» подтверждает предупреждение Аркана «Дьявол», и указывает на то, что Водолеи встретятся с неприятностями лицом к лицу. Сила воли и желание одержать победу помогут им сделать верный шаг навстречу к личному успеху и не остановиться под напором внешних обстоятельств.
«Верховная жрица» символизирует мудрость и безграничное терпение. По этой карте успех придет к тем, кто не торопит событий и знает, что поспешные решения могут привести к нежелательным результатам.
Рыбы
«Правосудие» указывает Рыбам на долгожданную развязку. По этой карте наступает период, когда цели становятся ясны. Рыбы поймут, что именно им нужно сделать для того, чтобы поставить точку в очередном деле и получить заслуженную награду.
«Повешенный» указывает на переломный момент, когда Рыбы смогут определиться с дальнейшим направлением. Совет карты — не отчаиваться, даже если временные трудности заставляют топтаться на месте.
«Отшельник» указывает Рыбам на возможность взять паузу, отдалиться от дел, чтобы понять, в каком направлении нужно продолжить движение. Вместе с «Повешенным» этот Аркан символизирует завершение неприятностей, но лишь в том случае, если Рыбы найдут в себе силы отказаться от заведомо провальных дел, чтобы начать заново или продолжить путь без дополнительного груза ответственности.