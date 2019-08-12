Таро-прогноз на неделю с 12 по 18 августа

По карте «Императрица» Весам улыбается удача. Дела благоприятно разрешатся, но для этого понадобится время. Отсутствие спешки и уверенность в себе приведут Весов к долгожданной победе.

Скорпион

По карте «Умеренность» Скорпионам стоит замедлить бег, чтобы достичь внутренней гармонии . Баланс между внешним и внутренним миром не позволит лишиться сил, допустить ошибки или свернуть с пути. По этому Аркану отсутствие спешки приведет к положительным результатам.

«Правосудие» указывает Скорпионам на ответственность. Любые действия, совершаемые здесь и сейчас, в будущем принесут свои плоды, а значит, важно не ошибиться и не оступиться. Неприятности в середине недели грозят лишь тем, кто в прошлом совершил неблаговидный поступок и теперь вынужден будет отработать свой промах.

Совет карты «Дьявол» — не подчиняться обстоятельствам и продолжать идти выбранным путем, ведущим к благополучию. Искушения в конце недели будут своеобразным испытанием воли Скорпионов, через которые важно пройти с высоко поднятой головой.

Стрелец

Карта «Дурак» указывает Стрельцам на необходимость «отработать» прошлые неудачи, чтобы понять, какие действия привели к неприятностям, и больше не повторять подобных ошибок. По этому Аркану успех ожидает тех, кто не боится признавать промахи и учится извлекать уроки из собственных просчетов.

Совет карты «Умеренность» — сохранять спокойствие и хладнокровность. По этому Аркану в середине недели отсутствие спешки поможет избежать неудач, которые способны отдалить от цели и завести Стрельцов в тупик.

«Дьявол» указывает на неприятности, которые подстерегают Стрельцов. Недальновидность и доверие незнакомцам могут стать причиной проблем, которые не позволят завершить запланированные на эту неделю дела.

Козерог

«Смерть» в раскладе для Козерогов предупреждает, что они стоят на пороге новых открытий. По этому Аркану не стоит сопротивляться переменам, которые редко бывают негативными. Несмотря на дурную репутацию, карта всего лишь указывает на завершение очередного этапа жизни, за которым открываются новые горизонты и возможности.

Совет карты «Влюбленные» — выбирать путь только для себя, полагаясь на личные ощущения и умозаключения. Какие бы цели ни преследовались, решения должны приниматься самостоятельно. В этом случае Козероги смогут избежать ошибочного выбора пути.

Аркан «Звезда» указывает Козерогам на благополучное разрешение сложившейся ситуации. Не исключено, что для этого им придется потрудиться, однако в конце пути их ожидает заслуженная награда. Уверенность в своих силах и желание достичь цели помогут преодолеть любые временные трудности.

Водолей

«Дьявол» выступает предупреждением для Водолеев. По этому Аркану они могут оступиться, поддавшись искушениям, что пагубно отразится как на делах, так и на личной жизни. Такое предупреждение должно насторожить и мобилизовать Водолеев, чтобы они смогли свернуть с пути, ведущего в тупик, и вновь почувствовать под ногами твердую землю.

«Сила» подтверждает предупреждение Аркана «Дьявол», и указывает на то, что Водолеи встретятся с неприятностями лицом к лицу. Сила воли и желание одержать победу помогут им сделать верный шаг навстречу к личному успеху и не остановиться под напором внешних обстоятельств.

«Верховная жрица» символизирует мудрость и безграничное терпение. По этой карте успех придет к тем, кто не торопит событий и знает, что поспешные решения могут привести к нежелательным результатам.

Рыбы

«Правосудие» указывает Рыбам на долгожданную развязку. По этой карте наступает период, когда цели становятся ясны. Рыбы поймут, что именно им нужно сделать для того, чтобы поставить точку в очередном деле и получить заслуженную награду.

«Повешенный» указывает на переломный момент, когда Рыбы смогут определиться с дальнейшим направлением. Совет карты — не отчаиваться, даже если временные трудности заставляют топтаться на месте.