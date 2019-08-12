Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 августа

Середина августа, согласно прогнозам, окажется во власти спокойной, но не всегда созидательной энергетики звезд. У некоторых Знаков могут возникнуть неурядицы на фоне деструктивного поведения небесных светил. Разобраться с проблемами удастся всем, кто не будет оставлять их на потом и станет заниматься ими сразу. Постарайтесь научиться понимать знаки Вселенной, потому что их может быть немало.
Овен
У Овнов начинается период любовных баталий и поиска второй половинки. Это прекрасное время для свиданий, романтики, семейных посиделок, совместных дел. Овны не относятся к самым обаятельным знакам Зодиака, но они обладают поистине мощной энергетикой, которая в середине августа станет еще сильнее.
Это будет прекрасное время для умеренной активности в делах и на работе, для важных покупок. Главное — избавиться от всего, что может всячески мешать в новых начинаниях. На выходных настроение Овнов может постоянно меняться, но зато в будние дни желание двигаться вперед постоянно будет расти.
Телец
Умеренная активность звезд и планет на выходных может привести к некоторому застою, но зато позволит как следует расслабиться. Субботу и воскресенье Тельцам лучше начинать с того, что им больше всего по душе. В начале следующей недели они смогут вспоминать это приятное чувство удовлетворенности, которое не позволит расстраиваться по пустякам.
Близнецы
У Близнецов в самом начале недели может возникнуть недостаток удачи из-за слегка деструктивного настроя звезд и планет. Существуют простые способы привлечь удачу для каждого знака Зодиака. Стоит воспользоваться этими советами, чтобы оставить Фортуну с собой.
В середине недели и в ее конце Близнецам придется положиться во многом на советы окружающих людей, собственной интуиции и личный опыт. Также им стоит быть в гуще событий, избегая уединения. Звезды советуют доверять любимым людям, родственникам и друзьям. Это прекрасное время для коллективной работы, взаимной помощи. Боевой дух будет на высоте, так что любые преграды могут стать лишь мелкими незаметными проблемами.
Рак
Полагаться на одну лишь удачу не нужно: хотя многие проблемы решатся сами собой, словно по взмаху волшебной палочки, но лучше не начинать надеяться на то, что так будет всегда. На этой неделе необходимо быть самодостаточными и готовыми действовать в любую минуту.
Лев
Грядущая неделя для Львов будет довольно позитивной и удачной. Повысить настроение можно будет посредством любимых дел, романтики и любви, а также при помощи трех ежедневных упражнений. Настроение и мотивацию будут определять позитивно настроенные планеты и звезды. На этой неделе от действий Львов могут зависеть судьбы других людей, поэтому желательно помогать всем, кто попросит об этом.
В финансовых делах, бизнесе и в работе представителям этого знака стоит обратиться за помощью к здравому смыслу. Звезды повысят их продуктивность, поэтому лучше не рисковать, а брать своё усердным трудом. Осторожность поможет остаться на плаву. Это касается и любовной сферы, в которой Львам понадобится умение здраво воспринимать критику и замечания.
Дева
На этой неделе планеты и звезды станут очень позитивными, поэтому Девам придется делиться своей удачей с окружающими, чтобы наладить с ними отношения. Нужно перестать быть источниками негатива для других людей. В таком случае Девы станут гораздо более удачливыми и смогут рассчитывать на помощь этих людей в будущем.
В финансовой сфере следование десяти правилам успеха поможет Девам оставаться на волне и становиться богаче день ото дня. Эта неделя идеально подходит для покупок, романтики и новых знакомств. Лучше не бегать за своим счастьем в эти семь дней, а спокойно дожидаться его, занимаясь приятными делами.
Весы
Еще Весам на этой неделе необходимо заняться своим здоровьем и настроением, как следует отдохнуть на выходных от нервирующих дел и надоедливых обязанностей. Это будут приятные и размеренные дни, которые помогут вылечить депрессивное настроение. Пора настроиться на правильную волну, чтобы остаток лета прошел под эгидой созидательных мыслей и эмоций.
Скорпион
В финансовой сфере Скорпионам улыбнется удача, но стоит проверить, не подхватили ли Скорпионы привычки, которые приводят к бедности. Если таковые имеются, необходимо срочно пересмотреть свое мировоззрение. В период с 12 по 18 августа звезды советуют действовать, а не отсиживаться внутри своей зоны комфорта.
Также на этой неделе актуальной станет сфера любви. Можно комбинировать дела с романтикой, скрупулезно и осторожно планируя будущее. В эти семь дней лучше не показывать близким людям свой характер, иначе можно нарваться на скандал. Главное — это сохранять спокойствие и давать свободу любимым, чтобы они прониклись этой добротой и уважением.
Стрелец
Стрельцам астролог советует поменьше общаться с людьми деструктивного характера. Распознать человека с негативной энергетикой не так уж и сложно: хорошим помощником станет шестое чувство. Стрельцам сейчас необходима помощь собственных амбиций. Им нужна мотивация; чем больше эти люди будут желать, тем больше получат.
В амурных делах Стрельцам придется перейти от слов к действиям. В этом плане неделя станет очень продуктивной и благоприятной. То же самое касается и работы, бизнеса, а также дел, которые ранее вызывали страх. На неудачи стоит смотреть проще, потому что они временны, а успех остается в нашей памяти навсегда.
Козерог
В отношениях с родственниками, второй половинкой и коллегами важно сохранить дипломатичность. На работе даже из-за мелких конфликтов и неурядиц могут начаться проблемы. Чтобы всё задуманное получилось, стоит использовать короткие заговоры на успех. Поиски второй половинки лучше пока отложить, отдав себя полностью работе и делам.
Водолей
Водолеи относятся к одним из самых ревнивых знаков Зодиака. На этой неделе их сущность проснется, из-за чего эти люди станут сложными в общении. С этим придется бороться самостоятельно, не допуская всплесков ревности, которые могут привести к любовным проблемам и ссорам. На любовной удаче негативно скажется ретроградный Уран, который сделает Водоелев более вспыльчивыми, подлив масла в огонь.
В любви все может пойти на наперекосяк, но зато в делах и в работе Водолеев ждут приятные моменты и победы. Если в любви нужно уступать и подстраиваться, то в работе и бизнесе лучше гнуть свою линию, не опасаясь ответной реакции. Не нужно ждать у моря погоды, пока звезды на стороне Водолеев.
Рыбы
На этой неделе Рыбам стоит совершать яркие поступки и не бояться рисковать. Для этого придется избавиться от негативных мыслей и эмоций. В этом Рыбам помогут три эффективных метода. Смелость, целеустремленность, а также простой позитив станут тремя столпами успеха. Никто не сможет помешать Рыбам получить то, чего они заслуживают. Это их время.
Удача будет актуальной и для любовной сферы. Её сила поможет победить врагов и недоброжелателей, показать второй половинке свои чувства. Но вполне возможно, что о Рыбах на этой неделе станут пускать неприятные слухи и будут много говорить о них за спиной; в свете этого у второй половинки могут появиться к Рыбам некоторые вопросы. На этой неделе не стоит строить иллюзий — нужно оперировать только фактами.
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