Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 августа

Козерог

Звезды и планеты могут сделать Козерогов негативными на этой неделе. В их мыслях появится много сомнений и страхов, неопределенность будет пугать их. Ретроградность Урана, которая начнется в понедельник, отрицательно скажется на продуктивности во всех сферах жизни. Из-за этого желательно не выходить за рамки норм морали, поступая по совести.

В отношениях с родственниками, второй половинкой и коллегами важно сохранить дипломатичность. На работе даже из-за мелких конфликтов и неурядиц могут начаться проблемы. Чтобы всё задуманное получилось, стоит использовать короткие заговоры на успех. Поиски второй половинки лучше пока отложить, отдав себя полностью работе и делам.

Водолей

Водолеи относятся к одним из самых ревнивых знаков Зодиака. На этой неделе их сущность проснется, из-за чего эти люди станут сложными в общении. С этим придется бороться самостоятельно, не допуская всплесков ревности, которые могут привести к любовным проблемам и ссорам. На любовной удаче негативно скажется ретроградный Уран, который сделает Водоелев более вспыльчивыми, подлив масла в огонь.

В любви все может пойти на наперекосяк, но зато в делах и в работе Водолеев ждут приятные моменты и победы. Если в любви нужно уступать и подстраиваться, то в работе и бизнесе лучше гнуть свою линию, не опасаясь ответной реакции. Не нужно ждать у моря погоды, пока звезды на стороне Водолеев.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит совершать яркие поступки и не бояться рисковать. Для этого придется избавиться от негативных мыслей и эмоций. В этом Рыбам помогут три эффективных метода. Смелость, целеустремленность, а также простой позитив станут тремя столпами успеха. Никто не сможет помешать Рыбам получить то, чего они заслуживают. Это их время.

Удача будет актуальной и для любовной сферы. Её сила поможет победить врагов и недоброжелателей, показать второй половинке свои чувства. Но вполне возможно, что о Рыбах на этой неделе станут пускать неприятные слухи и будут много говорить о них за спиной; в свете этого у второй половинки могут появиться к Рыбам некоторые вопросы. На этой неделе не стоит строить иллюзий — нужно оперировать только фактами.