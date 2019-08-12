Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в конце августа ждет удача

Представителей Дев, согласно прогнозу Глобы, ожидает новое течение в жизни. Чтобы перемены не заставили себя ждать, Девам необходимо осознать собственные ошибки и исправить их как можно скорее. При этом Глоба советует составить подробный план действий с заданием целей. Если все будет выполняться поэтапно и вовремя, то светлое будущее уже не за горами.

Также астролог отметил, что на конец августа представителям этого знака Зодиака следует начать бороться с внутренними страхами. Ведь при положительном исходе вам будет гарантирован личный рост, а также возможно повышение в карьере.

Для Весов конец августа ознаменуется исполнением давних желаний, которые по тем или иным причинам были отложены на второй план. Ведь в случае исполнения этих мечтаний жизнь этого знака Зодиака будет полностью перевернута и дальше пойдёт исключительно в хорошем ключе. Однако все это станет возможным только в том случае, если представители этого знака Зодиака выполнят все свои обещания.

Рожденным под знаком Водолея жизнь не первый взгляд преподнесет запутанные и безвыходные ситуации. Однако выход есть всегда, и если Вам удастся выбраться из этой путаницы, то тут же к вам вернется удача. Будет очень просто совершать ошибки, иногда даже грубые, но не стоит бояться их совершать, поскольку Водолеи, благодаря этим ошибкам, лишь станут сильнее.