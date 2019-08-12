Видео: модель Елена Перминова показала идеальную фигуру на курорте в Италии

Российская топ-модель Елена Перминова проводит отпуск в Италии в компании большого семейства. Манекенщица опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором продемонстрировала фигуру в золотом купальнике. Поклонники 32-летней мамы троих детей в очередной раз поразились идеальной форме знаменитости.

Елена Перминова ФОТО: Instagram

Между тем, стройность Елены Перминовой отнюдь не залог хорошей генетики. Модель ежедневно посещает фитнес-зал и соблюдает режим правильного питания. Обладательница безупречных форм любит мотивировать фолловеров и делиться с подписчиками актуальными для нее диетами.