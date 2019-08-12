Пн, 12.08.2019
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  • Видео: модель Елена Перминова показала идеальную фигуру на курорте в Италии

Видео: модель Елена Перминова показала идеальную фигуру на курорте в Италии

Елена Перминова

ФОТО: TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram

Мать троих детей в очередной раз поразила фанатов прекрасной формой, пишет Пятый канал.

Российская топ-модель Елена Перминова проводит отпуск в Италии в компании большого семейства. Манекенщица опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором продемонстрировала фигуру в золотом купальнике. Поклонники 32-летней мамы троих детей в очередной раз поразились идеальной форме знаменитости.

Елена Перминова

ФОТО: Instagram

Между тем, стройность Елены Перминовой отнюдь не залог хорошей генетики. Модель ежедневно посещает фитнес-зал и соблюдает режим правильного питания. Обладательница безупречных форм любит мотивировать фолловеров и делиться с подписчиками актуальными для нее диетами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)

Елена Перминова более десяти лет проживает в гражданском браке с известным миллиардером Александром Лебедевым. Возлюбленный модели старше нее на 27 лет. Вместе пара воспитывает троих детей: пятилетнюю Арину, восьмилетнего Егора и десятилетнего Никиту.

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