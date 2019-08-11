Постройневшая Лолита похвасталась фигурой в купальнике
Популярная артистка Лолита Милявская разместила на своей странице в Instagram короткое видео. На нем звезда похвасталась фигурой, намекнув, что она нашла режиссера для своего будущего видеоклипа, пишет Русский TVNET.
Она сообщила, что им станет Лёня Колосовский, который снял видеоклип группе "Ленинград" на песню i_$uss ("Иисус").
"Наконец-то я договорилась потрясающим режиссером, который мне снимал "Титаник". Мы все-таки будем снимать "Это тело не сгорело"", - радостно сообщила певица.
Она отметила, что он прислал ей потрясающий сценарий. Сначала они снимут ролик на композицию "Тело", а потом и на "Папу".
Свое сообщение Лолита сопроводила репетицией с танцем в купальнике.
Напомним, в интервью Русскому TVNET артистка говорила, что год не может найти толкового режиссера.
"Потому что, "а бы что" - я не снимаю! Это моя политика... У меня лежат две песни, которые я буду снимать с одним режиссером. Но на мне все ломаются...", - пояснила звезда.
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Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский @leokolos, последняя работа которого «Иисус» для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И «Тело» заиграет 😎 Потом снимем «Папу»!! ❤