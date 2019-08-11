Девам придется действовать решительно, а Раков ждут приятные встречи! Гороскоп на 11 августа

День не располагает к серьезности, поэтому лучше не заниматься решением имущественных проблем, особенно в тех случаях, когда они затрагивают интересы родственников или могут стать причиной разногласий в семье. Восстановить мир окажется непростым делом, а взаимные обиды будут множиться с огромной скоростью. Распоряжайтесь только собственными финансами – в этом случае удастся сделать выгодные покупки, обзавестись полезными вещами.
Развлекаться и веселиться хотят многие, и проблем с организацией досуга не возникнет. Можно отказаться от ранее составленных планов ради воплощения в жизнь новых идей: жалеть об этом не придется. День подходит для общения влюбленных, романтических свиданий; появляются общие интересы, способствующие укреплению отношений.
Овен
Неожиданности не испортят вам настроения, если вы всерьез подойдете к вопросам организации и планирования. Этот день отлично подходит для небольших поездок, а также покупок, за которыми можно отправиться вместе с детьми или друзьями. Появится возможность порадовать близких приятным сюрпризом, сделать их жизнь более комфортной и приятной. Стоит принять гостей – вы будете неотразимы в роли радушного хозяина.
Отношения с любимым человеком и романтические перспективы в целом оставляют желать лучшего. Вы не пытаетесь понять друг друга, а лишь ищите все новые и новые поводы для придирок и критики – естественно, такой подход к отношениям не способствует установлению гармонии.
Телец
Стоит заняться решением вопросов, касающихся имущества – сегодня вам не занимать практической сметки и умения во время принять правильное решение. Родственники высоко оценят вашу преданность семье, готовность пожертвовать своими интересами ради ее блага и, кроме того, охотно позаботятся о вас, если в этом возникнет необходимость. Сегодня вы можете позволить себе перестать быть инициатором всех развлечений и доверить эту ответственную роль кому-то другому.
Нельзя сказать, что вы жаждете активного общения, но и к уединению не стремитесь. Этот день стоит провести в обществе людей, которые способны понять вас с полуслова, не задавать лишних вопросов и не затрагивать «больных тем». Если все перечисленное можно отнести к любимому человеку, романтическое свидание будет удачным.
Близнецы
Хороший день, позволяющий добиться своего при известном упорстве и изобретательности. Родственники и старые друзья будут видеть в вас пример для подражания, порой переоценивая ваши достижения; не спешите их разубеждать и не будьте слишком самокритичным. Расширяется круг общения, среди новых знакомых есть люди, разделяющие ваши увлечения и интересы, проводить с ними время будет очень интересно. Этот день подходит для начала курса обучения, занятий спортом или получения новых практических навыков.
Не исключены трудности в личной жизни, связанные не столько с появлением новых проблем, сколько с недостатком уверенности в себе, неспособностью рассказать близкому человеку о своих переживаниях и тревогах. Жизненный потенциал растет, а вместе с ним увеличивается и ваша способность влиять на сложившуюся ситуацию.
Рак
День радостных встреч, запланированных и неожиданных – но в любом случае приятных. Вы будете прекрасно чувствовать себя в обществе старых друзей, но и новых знакомых не обидите невниманием. В этот день можно отправляться в путешествие; если ничего подобного в ваши планы не входило, просто совершите небольшую прогулку или посетите увеселительное заведение, в котором никогда раньше не бывали. Оригинальный, даже экстравагантный поступок позволит вам привлечь внимание человека, к которому вы неравнодушны.
Влюбленные смогут лучше узнать друг друга, каждый искренне восхититься теми качествами своего избранника, о которых раньше не догадывался. Родственники попытаются настроить вас на практический лад, убедить заняться решением накопившихся проблем; успехом подобные попытки не увенчаются.
Лев
День будет складываться благоприятным для вас образом. Не бойтесь начинать новые дела, если старые не закончены – привычка все делать последовательно сегодня может оказаться вредной. Напомнят о себе родственники, их знаки внимания будут приятны, хотя заботливость окажется чрезмерной. Отстаивая свое право на независимость, вы рискуете обидеть кого-то из близких людей, поэтому следите за своими высказываниями.
Появится возможность помириться после ссоры, восстановить отношения, которые для вас важны. Не придется жалеть о внимании, уделенном любимому человеку, и откровенном признании, которое вы ранее опасались сделать. Наиболее активные представители знака смогут приобрести массу полезных вещей в первой половине дня.
Дева
Придется действовать решительно, чтобы добиться профессиональных успехов. Преодоление преград будет стоить больших усилий, но из сложных ситуаций вы непременно выйдете победителем. Вероятно получение денег, можно сделать удачные капиталовложения, решить вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. Звезды советуют ограничиться сотрудничеством с проверенными партнерами, не заводить новых связей ни делового, ни романтического характера.
Есть шанс найти общий язык с родственниками, помириться с членами семьи, которых вы невольно чем-то обидели. Жизнерадостность и оптимизм сделают вас желанным гостем в любой компании, однако будет разумным воздержаться от контактов с людьми, не внушающими доверия. Возможны недомогания, избегайте переутомления.
Весы
Не старайтесь успеть все, лучше уделить максимум времени тому, что для вас действительно важно. Сохранение мира в семье потребует уступок и компромиссов, но вы не должны забывать о собственных интересах. Не займет много времени решение домашних проблем, появятся интересные и оригинальные идеи, касающиеся улучшения бытовых условий. Творческим натурам не следует торопиться с реализацией замыслов – не приступайте к делу, пока не продумаете все, вплоть до мельчайших деталей.
Умение сохранять хладнокровие в любой ситуации пойдет на пользу романтическим отношениям – именно благодаря этому завидному качеству вы сможете избежать ссор и недоразумений с любимым человеком. Рассчитывать на новые знакомства могут те, кто запланировал на данный день посещение музея, концертного зала или иного культурного учреждения.
Скорпион
Хороший день для начала нового, важного для вас дела. Налаживаются деловые отношения, появляются связи, которые будут полезными в дальнейшем. Ваш профессиональный авторитет растет, более старшие и опытные сотрудники не считают зазорным обратиться к вам за советом, спокойно воспринимают критические замечания. Можно обсуждать вопросы, касающиеся дальнейшего развития карьеры и укрепления материального положения. Расходы не будут слишком большими, порадует возвращение старо долга или получение денег за ранее проделанную работу.
Нелегко будет справиться с проблемами в личной жизни – слишком велик соблазн забыть о них, заняться другими делами. Вы наверняка найдете, чем найти и порадовать себя, но постарайтесь все же уделить внимание любимому человеку, иначе мимолетная обида может иметь печальные последствия.
Стрелец
Не лучшим образом складывается профессиональная ситуация; ни беспрецедентный энтузиазм, ни редкое усердие не помогут вам достигнуть тех вершин, которые в другие дни можно было покорить без труда. Ошибкой будет планировать на этот день встречи и переговоры, обсуждение важных вопросов – вы не готовы отстаивать свою точку зрения в споре с оппонентом, который настроен хоть в какой-то степени агрессивно. Сложная финансовая ситуация заставит отказаться от запланированных покупок.
В личной жизни дела идут куда лучше. Вы сможете поладить с родственниками, прийти к соглашению даже с теми, кто обычно воспринимает в штыки любое ваше предложение. Любимый человек более обычного склонен к уступкам, и сегодня вам не придется тратить много времени на уговоры, чтобы получить желаемое. Занятия, которые вы долгое время считали бесполезными и скучными, вызовут неподдельный интерес и гарантируют новые впечатления.
Козерог
Высока вероятность профессиональных успехов, у наиболее активных представителей знака появится возможность подняться по служебной лестнице или заручиться поддержкой сильных мира сего. Есть шанс сделать удачные покупки, быстро закончить ремонт. Расходы будут значительными, но абсолютно оправданными. Рассчитывать на безусловную поддержку деловых партнеров и друзей не приходится, возможны конфликты в трудовом коллективе. Несколько улучшить ситуацию позволит посещение корпоративного развлекательного мероприятия.
Атмосфера в семье вполне спокойна, вероятность ссор с родственниками близка к нулю. Здравый смысл поможет вам вовремя дать нужные советы тем, кто в них нуждается, и уберечь близких людей от ошибок. День благоприятен для развития романтических отношений, общения с любимым человеком.
Водолей
Деловая активность снижена, интерес к профессиональным проблемам невысок. Мысли Водолеев заняты проблемами в личной жизни; однако вместо того, чтобы искать выход из создавшегося непростого положения, представители данного знака предпочитают обвинять в своих бедах окружающих, снова и снова перебирая в уме их недостатки. Не позволяйте дурному настроению завладеть вами; как только вы займете активную жизненную позицию, дела стремительно пойдут на лад.
Можно совершать поездки и пешие прогулки, в том числе и долгие, утомительные. Возможно получение известий от далеко живущих родственников и старых друзей. К общению и новым знакомствам вы не склонны, вряд ли поднимет настроение и посещение праздника или вечеринки. А вот занятия спортом наверняка взбодрят вас.
Рыбы
День, который следовало бы посвятить отдыху: жизненный потенциал снижен, велика вероятность бессонницы, недомогания, головных болей. Избегайте долгих поездок, в особенности незапланированных заранее, обдумывайте все поступающие предложения прежде, чем принять их. Велик будет соблазн доверить другим дела, исход которых для вас важен, или принять помощь людей, которые предлагают ее снова и снова, но звезды рекомендуют самостоятельность как в принятии решений, так и в работе. Отказавшись от роли лидера, вы вынуждены будете смириться с тем, что реализация многих идей откладывается на неопределенный срок.
Назревают перемены в романтических отношениях. Сейчас ситуация будет казаться вам напряженной и довольно неприятной, однако в скорее позитивные тенденции возьмут верх, и вы будете искренне рады тому, что не сожгли за собой мосты.