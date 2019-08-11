Куры не клюют. Названы самые богатые семьи мира

Семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart, как и год назад, оказалась самой богатой в мире. Об этом сообщает Life со ссылкой на агентство Bloomberg.

Элис Уолтон ФОТО: DERO SANFORD / NYT

Состояние Уолтонов достигло 190,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 39 миллиардов. По данным экспертов, ежеминутный рост их богатства составил 70 тысяч долларов.

Второе место заняла семья Марс — наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. За год они заработали 37 миллиардов долларов, доведя общий капитал до 126,5 миллиарда.

На третьей строчке расположились братья Чарльз и Дэвид Кох — сыновья основателя компании Koch Industries Фреда Коха. Их состояние выросло до 125 миллиардов долларов.

Также в числе лидеров оказались члены правящей династии Саудовской Аравии Аль-Сауд, активы которых оцениваются в 100 миллиардов долларов, и владельцы дома Chanel братья Ален и Жерар Вертхаймер с состоянием в 57,6 миллиарда долларов.