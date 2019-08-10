Эстонская Бейонсе! Кристина Пяртельпоег показала округлившийся живот
Блогер и продюсер из Эстонии Кристина Пяртельпоег сообщила о своей беременности в мае этого года. В прочем, сделала она это несколько необычным способом.
«Я беременна. Поставьте 50 лайков и я не буду делать аборт!», - подписала она тогда снимок, на котором изображена со своим возлюбленным Сиймом.
Снимок быстро набрал более 5500 отметок «Нравится», однако фанатов такая формулировка обеспокоила, а некоторые и вовсе решили, что таким образом она просто решила пошутить. Позже Кристина объяснила, что она действительно беременна, просто ей хотелось добавить этой новости нотку юмора.
Вчера вечером в Instagram Кристины появился кадр из профессиональной фотосессии, на котором она изображена на фоне пляжа...
На фото блогер придерживает округлившийся живот. Фото быстро собрало более 5000 отметок «Нравится» и комментариев, в которых подписчики поздравляли будущую мать и желали ей и малышу крепкого здоровья!