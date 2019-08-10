Эстонская Бейонсе! Кристина Пяртельпоег показала округлившийся живот

«Я беременна. Поставьте 50 лайков и я не буду делать аборт!», - подписала она тогда снимок, на котором изображена со своим возлюбленным Сиймом.

Снимок быстро набрал более 5500 отметок «Нравится», однако фанатов такая формулировка обеспокоила, а некоторые и вовсе решили, что таким образом она просто решила пошутить. Позже Кристина объяснила, что она действительно беременна, просто ей хотелось добавить этой новости нотку юмора.

Вчера вечером в Instagram Кристины появился кадр из профессиональной фотосессии, на котором она изображена на фоне пляжа...