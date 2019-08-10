Сб, 10.08.2019
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  • Эстонская Бейонсе! Кристина Пяртельпоег показала округлившийся живот

Эстонская Бейонсе! Кристина Пяртельпоег показала округлившийся живот
Красивый кадр!

ФОТО: скриншот

Блогер и продюсер из Эстонии Кристина Пяртельпоег сообщила о своей беременности в мае этого года. В прочем, сделала она это несколько необычным способом. 

«Я беременна. Поставьте 50 лайков и я не буду делать аборт!», - подписала она тогда снимок, на котором изображена со своим возлюбленным Сиймом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Снимок быстро набрал более 5500 отметок «Нравится», однако фанатов такая формулировка обеспокоила, а некоторые и вовсе решили, что таким образом она просто решила пошутить. Позже Кристина объяснила, что она действительно беременна, просто ей хотелось добавить этой новости нотку юмора. 

Вчера вечером в Instagram Кристины появился кадр из профессиональной фотосессии, на котором она изображена на фоне пляжа...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На фото блогер придерживает округлившийся живот. Фото быстро собрало более 5000 отметок «Нравится» и комментариев, в которых подписчики поздравляли будущую мать и желали ей и малышу крепкого здоровья!

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