Семейная идиллия: Анастасия Решетова поделилась нежным снимком с Тимати

Недавно Тимати вместе со своей беременной невестной Анастасией Решетовой, мамой и 5-летней дочкой Алисой от Алены Шишковой улетел на отдых к океану. В своем Instagram Решетова уже поделилась первым фото с отпуска. На снимке Анастасия запечатлена вместе с Тимати: девушка лежит на коленях у рэпера.

Впрочем, в комментариях поклонники поспешили успокоить знаменитость, уверив, что после рождения ребенка у звездных родителей уж точно будут помощники: "Мы же все знаем, что ты будешь отдыхать, как и раньше, няня сделает все за тебя", "Да ладно! Симона, если что, поможет".