Сб, 10.08.2019
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  • Семейная идиллия: Анастасия Решетова поделилась нежным снимком с Тимати

Семейная идиллия: Анастасия Решетова поделилась нежным снимком с Тимати

ФОТО: Instagram

Беременная Анастасия Решетова наслаждается отдыхом перед рождением малыша, передает Viva.

Недавно Тимати вместе со своей беременной невестной Анастасией Решетовой, мамой и 5-летней дочкой Алисой от Алены Шишковой улетел на отдых к океану. В своем Instagram Решетова уже поделилась первым фото с отпуска. На снимке Анастасия запечатлена вместе с Тимати: девушка лежит на коленях у рэпера.

Ну все. Последний отдых в этом году и прощай, покой,

- подписала фото будущая мать.

ФОТО: Instagram

Впрочем, в комментариях поклонники поспешили успокоить знаменитость, уверив, что после рождения ребенка у звездных родителей уж точно будут помощники: "Мы же все знаем, что ты будешь отдыхать, как и раньше, няня сделает все за тебя", "Да ладно! Симона, если что, поможет".

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