Рыб не подведет интуиция, а Львам нельзя перетруждаться! Гороскоп 10 августа

Звезды проверяют чувства влюбленных на прочность, неблагоприятное стечение обстоятельств может заставить вас усомниться в искренности и верности любимого человека. Важно вести себя достойно, не допускать промахов, ведь нанесенные в этот день обиды и совершенные ошибки не скоро будут забыты. Семейным парам стоит больше внимания уделять детям; спровоцировать обострение конфликта поколений может любая мелочь, пишет Дворец.

Овен

Приятный день, спокойный и текущий неторопливо, не заставляющий волноваться или беспокоиться. Вы получите удовольствие от дел, которые считали нестерпимо скучными, если подойдете к ним творчески, порадуете близких оригинальными идеями или смелыми предложениями. Хорошее впечатление оставит встреча с бывшими коллегами или другими людьми, с которыми вы раньше были связаны профессиональными интересами. Обсуждение с родственниками важных семейных дел не утомит вас, а, напротив, вдохновит на подвиги.

Вы легко увлекаетесь, что может внести значительные и не всегда желанные перемены в личную жизнь. Не стоит переоценивать значения случайной встречи с человеком, который некогда был вами любим – возвращение в прошлое не сулит ничего хорошего.

Телец

Жизненный потенциал высок, но ваша энергия скорее разрушительна. Не поздоровится тем, кто будет стоять у вас на пути. Вы настолько подвержены влиянию эмоций, что не делаете различия между недоброжелателями и друзьями, и можете обидеть даже близких людей, чьи намерения благородны. Следовало бы отказаться от поспешных решений, но сделать это будет довольно трудно; по возможности стоит отложить важные дела и заняться тем, что веселит вас и поднимает настроение.

Финансовое положение нестабильно, возможны большие расходы, и это будет действовать вам на нервы в течение всего дня. Столкнувшись с любым препятствием, даже самым незначительным, вы становитесь сверх меры раздражительны, что может стать причиной конфликтов и неприятностей.

Близнецы

Прекрасный день. Не позволяйте сбить себя с пути и доверяйте своей интуиции больше, чем советам со стороны – вы хорошо представляете, как следует поступать, и сделаете верный выбор без труда. Улучшается финансовое положение, появится возможность сделать давно запланированные покупки; стоит обратить внимание на вещи, которые пригодятся не только вам, но и вашим близким – вы сможете порадовать тех, кого любите. Можно также заниматься планированием поездок, подготовкой к путешествию, о котором вы мечтали.

Вы получите массу удовольствия от общения, поэтому не упустите возможность повидаться с друзьями, посетить праздничное мероприятие или устроить вечеринку. Перед вашим очарованием трудно устоять, в искусстве кокетства и флирта вам не будет равным. Стоит побаловать вниманием любимого человека, в ваших силах сделать его счастливым.

Рак