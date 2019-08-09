Период с 11 по 18 августа может стать судьбоносным для трех знаков Зодиака

11-18 августа - очень светлый период, когда Вселенная открывает нам множество дорог, и все они ведут к лучшей жизни. Люди могут дождаться всего, что им так не хватало. Одинокие обретут любимых людей и свои вторые половинки, и больше никогда не будут чувствовать пустоты в душе. Бедным и нуждающимся в финансах может совершенно внезапно прийти помощь со стороны, что навсегда закроет дорогу к нищете. В этот период многим удастся укрепить свое здоровье и наладить все сферы своей жизни.

Вот и настала пора, когда нужно брать все в свои руки и начинать ломать старые стереотипы - это касается Скорпионов. Лето подходит к концу, и для вас очень важно набраться сил перед новым стартом, который неминуем осенью. Вместе с блаженным отдыхом вам придет ответ на вопрос, как жить дальше, и это будет судьбоносным решением, которое вы должны принять.

Рыбы могут уже готовиться к судьбоносной встрече с человеком, с которым вы дальше пойдете по жизни. Встретить этого человека вы можете только вдали от дома, поэтому используйте любую возможность куда-то поехать.

Стрельцы давно задумались о том, какой же выбрать жизненный путь, но все никак не могут понять, что для них самое главное. Астрологи уверены, что для вас главное - это ваша свобода, поэтому смело рвите все связи с прошлым, которое тянет назад.