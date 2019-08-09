Профессор-онколог назвал семь симптомов рака

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева (Москва, Россия) онколог Сергей Абашин озвучил основные симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака, пишет Лайф.
По словам профессора, очень важно понимать, что рак перестал быть фатальным заболеванием: врачи научились его лечить. Но шансы на успех гораздо выше, если болезнь обнаружена на ранних стадиях.
— Первичную тревогу и у врачей, и у каждого человека должны вызывать всего семь симптомов, которые нужно запомнить, — заявил Абашин в интервью журналу "Профиль".
1. Любые необычные кровотечения или выделения.
2. Уплотнение или утолщение в молочной железе или где угодно на теле.
3. Любая длительно не заживающая язва.
4. Нарушения в опорожнении кишечника и/или мочевого пузыря.
5. Охриплость голоса и/или длительный кашель.
6. Расстройство пищеварения или трудности при глотании.
7. Любые заметные изменения в бородавке или родинке
Эксперт предупреждает: в случае возникновения даже легкого подозрения надо обязательно проверяться на онкологию. Пусть лучше опухоль не будет обнаружена, чем пропущена, считает он.