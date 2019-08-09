Профессор-онколог назвал семь симптомов рака

По словам профессора, очень важно понимать, что рак перестал быть фатальным заболеванием: врачи научились его лечить. Но шансы на успех гораздо выше, если болезнь обнаружена на ранних стадиях.

— Первичную тревогу и у врачей, и у каждого человека должны вызывать всего семь симптомов, которые нужно запомнить, — заявил Абашин в интервью журналу "Профиль".

1. Любые необычные кровотечения или выделения.

2. Уплотнение или утолщение в молочной железе или где угодно на теле.

3. Любая длительно не заживающая язва.

4. Нарушения в опорожнении кишечника и/или мочевого пузыря.

5. Охриплость голоса и/или длительный кашель.

6. Расстройство пищеварения или трудности при глотании.

7. Любые заметные изменения в бородавке или родинке