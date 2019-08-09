Луна в Водолее — это хорошее время: обычно такие дни бывают удачными и благоприятными. Но все же в Полнолуние некоторые события и ситуации могут вести к непредсказуемым результатам, поэтому предостережения астрологов будут не лишними. Можно вооружиться рекомендациями для разных Знаков Зодиака. И, конечно, стоит выспаться и не сбивать себе режим дня накануне Полной Луны.

Особенности Полнолуния в августе 2019 года

Полнолуние в августе 2019 года наступит 15 числа. К счастью, в этот день Луна не связана с другими небесными телами никакими негативными аспектами. Это значит, что даже если неприятности и могут преградить нам путь к счастью, мы заранее сможем их предсказать и преодолеть, и никакие внезапные обстоятельства или недоброжелатели не помешают нам в этом.

Также на это время синоптики не прогнозируют сильных магнитных бурь, поэтому здоровье метеозависимых людей не должно подвергаться стрессовым испытаниям. Но вступающая в силу Полная Луна может сопровождаться у чувствительных к таким переменам людей бессонницей или повышенной нервозностью.

Рекомендации астрологов на Полную Луну 15 августа

На Полную Луну в августе астрологи советуют заниматься творческими делами, проявлять креативность, не бояться своих идей и предложений, как в сфере карьеры, так и, к примеру, в дружеском общении, в творчестве, на любовном фронте. В этом плане день очень хорош для людей, чья работа зависит от вдохновения: выход из творческого кризиса 15 августа пройдет легко и незаметно.

Можно посвятить день саморазвитию, узнать нечто новое по профессии или для общего кругозора, посмотреть фильмы или прочитать книги, до которых никак не доходили руки. Кстати, пересматривать в очередной раз хорошо знакомые вещи не рекомендуется: лучше пусть вам не очень понравится идея или динамика сюжета, но зато впечатления окажутся свежими.

Важно не подвергать свое здоровье риску: не одеваться слишком легко в ненастную погоду, укладываться спать в тепле, проветривать помещения, чтобы не болела голова (но не сидя при этом на сквозняке). Людям с хроническими болезнями эксперты сайта dailyhoro.ru отдельно напоминают про необходимость своевременного приема лекарств. При этом и впадать в излишнюю мнительность или ипохондрию не стоит: день в целом благополучный, так что накручивать себя, поднимая давление и нервы (свои и окружающих) — неудачная идея.

В Полную Луну травники обычно советуют собирать целебные растения. В августе день как раз подойдет для такого дела, так как в целом его энергетика позитивна благодаря Водолею и отсутствию негативного воздействия других созвездий или светил. Можно отправиться на дачу или в парк, где нет загазованности, а можно приобрести лекарственные травы или полезные чаи в готовом виде.