СМИ: Настя Ивлеева тайно вышла замуж

Российские СМИ сообщают о том, что 28-летняя блогер и звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева и 25-летний репер Элджей (Алексей Узенюк) якобы поженились, пишет Lady.mail.ru.
Такая информация появилась в телеграм-канале «Только никому» со ссылкой на анонимный источник:
В общем, Ивлеева уже давно замужем. Когда у Алексея был концерт в Новосибирске, он прилетел с ней сюда. После концерта (на следующий день или когда там) они ходили в ресторан с родителями его, там и объявили всем.
Отметим, что первые слухи о помолвке пары появились этой весной, когда внимательные поклонники и журналисты заметили на безымянном пальце Ивлеевой кольцо, похожее на обручальное. Влюбленные эти догадки не комментировали.
Позже Настя случайно «засветила» рабочий стол своего ноутбука, на котором было видно две папки — «Свадьба» и «Новосибирск». Последний, к слову, является малой родиной Алексея.
О романе Насти и Элджея стало известно летом 2018 года. Молодые люди одновременно опубликовали фото в инстаграме, где они обнимают друг друга, а позже их заметили целующимися в аэропорту. В августе Настя дала откровенное интервью, в котором подробно рассказала о жизни с репером.