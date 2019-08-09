Пт, 9.08.2019
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Экс-супруг Ани Лорак перестал скрывать новую возлюбленную

Ани Лорак с семьей

ФОТО: Instagram

Мурат Налчаджиоглу, бывший муж Ани Лорак, перестал скрывать новый роман. В инстаграме Мурата появилось первое совместное фото с новой девушкой Самией Ахметовой, пишет Lady.mail.ru.

Жизнь становится удивительной, когда ты находишь человека, который действительно чувствует то же, что и ты, и делает такие же шаги в будущее,

- подписал кадр Мурат Налчаджиоглу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас турецкий бизнесмен и его новая избранница отдыхают в Испании. О новой избраннице Мурата пока ничего неизвестно: ее профиль в соцсети закрыт. К слову, некоторые поклонники Ани Лорак отмечают, что у ее бывшего супруга прослеживается постоянство в выборе типажа девушек.

Напомним, в конце января 2019 года украинский суд оформил развод певицы Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Пара была вместе девять лет, за это время у них родилась дочь София. Причиной расставания супругов стала измена Мурата. Ани до сих пор не комментирует расставание с мужем, но недавно подтвердила роман с 26-летним саунд-продюсером.

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