Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август станет месяцем новых побед

По его словам, это время подходит для людей, которые стремятся к своей цели и даже могут идти напролом, а тех, кто склонен лениться и откладывать решение проблем в долгий ящик, напротив, ожидают неудачи.

Говоря о знаках Зодиака астролог рассказал, что особый успех в этом месяце ожидается у представителей стихии Огня - Львов и Овнов. При этом пик их удачного периода придется на промежуток с 10 по 14 августа.

Львам Солнце покровительствует на протяжении всей жизни, а Овны ощутят на себе вдохновение и прилив жизненных сил.

Также являющийся представителем огненной стихии Стрелец будет чуть мене удачлив, в отличие от Овнов и Львов, но, если постарается, также сможет рассчитывать на успех.

Представителям знаков Земли - Тельцов, Дев и Козерогов - будет везти в делах, связанных с личной жизнью и эмоциональной сферой. Время подходит для работы с психологом, решением конфликтов и обустройством дома.

У знаков Воздуха - Близнецов, Весов и Водолеев - удача будет ощущаться в коммуникациях и общении. Павел Глоба рекомендует им знакомиться с новыми людьми, не сидеть дома и активнее посещать различные мероприятия. В этот период у вас может родиться потрясающая идея для нового проекта и появятся единомышленники для того, чтобы воплотить их в жизнь.