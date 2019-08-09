Игривая Кристина Асмус опубликовала фото в кружевном белье

Кристина Асмус, получившая наибольшую популярность после съемок в сериале "Интерны", опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram новый пост. Несмотря на то, что актриса замужем, она не боится публично демонстрировать свои прелести, пишут Дни.ру.
На снимке супруга популярного комика Гарика Харламова лежит на белоснежных простынях. Она приняла максимально соблазнительную позу, при этом придав лицу самое невинное выражение. Из одежды на ней лишь кружевное белье, которое подчеркивает все ее достоинства.
Обычно Кристина оставляет под постами длинные подписи, наполненные смыслом, например рекомендации, истории из жизни или свои переживания. Но в этот раз все по-другому: под фото написано множество забавных хэштегов, местами ироничных и даже оскорбительных.
"Асмус вразнос пошла", "Сисек не видать", "А говорила не носишь белье", "Отписка", "Мальдивский срам", Что скажет бульдог", "Фу поза", "Тебя читает дочь, алло", "Доктор Варвара уже не та", "А где загар", - это лишь часть указанных высказываний.
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Поклонники предположили, что это дел рук мужа актрисы – Гарика Харламова. Кроме того, они подхватили волну юмора и тоже начали "отжигать" в комментариях. "Забыли хэш #тыжмать", "Про хлоргексидин забыли хэштег", – отметили фоловеры.
"Хотелось бы увидеть Гарика Игоревича в таком же образе",
– подкинула идею фанатка.
Отметим, Кристина сейчас отдыхает на Мальдивах. Она улетела туда с дочерью Анастасией. А вот на счет ее супруга информации нет: ни он, ни асмус не выкладывали в своих аккаунтах подтверждения его присутствия там.