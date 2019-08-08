Галерея: в Таллинне пришвартовалась роскошная яхта арабского шейха
Люксовая яхта длиной больше, чем высота шпиля Петропавловского собора, в четверг, 8 августа, пришвартовалась в таллиннском А-терминале.
По информации из открытых источников, судно под названием «Яс» принадлежит шейху Объединенных Арабских Эмиратов – Хамдану бен Заиду бен Султану аль Нахайяну, действующему представителю правителя в западном регионе Абу-Даби.
На сегодняшний день «Яс» – восьмая по длине в мире суперъяхта (141 метр). Судно переделано из военного фрегата, построенного в 1978 году для королевского флота Нидерландов. В 1998 году оно было продано ВМС ОАЭ, а в 2011-м, после списания, переоборудовано в роскошную яхту. Она вмещает 60 пассажиров и 56 членов экипажа.
На борту есть вертолетная площадка, открытый бассей со спа-комплексом, суперсовременная система развлекательной электроники. Яхта оснащена РЛС, подводным гидролокатором, тепловизором, спутниковой связью.