Чт, 8.08.2019
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  • Галерея: в Таллинне пришвартовалась роскошная яхта арабского шейха

Галерея: в Таллинне пришвартовалась роскошная яхта арабского шейха
Стоимость судна - 160 млн евро!

Люксовая яхта длиной больше, чем высота шпиля Петропавловского собора, в четверг, 8 августа, пришвартовалась в таллиннском А-терминале.

По информации из открытых источников, судно под названием «Яс» принадлежит шейху Объединенных Арабских Эмиратов – Хамдану бен Заиду бен Султану аль Нахайяну, действующему представителю правителя в западном регионе Абу-Даби. 

На сегодняшний день «Яс» – восьмая по длине в мире суперъяхта (141 метр). Судно переделано из военного фрегата, построенного в 1978 году для королевского флота Нидерландов. В 1998 году оно было продано ВМС ОАЭ, а в 2011-м, после списания, переоборудовано в роскошную яхту. Она вмещает 60 пассажиров и 56 членов экипажа.

На борту есть вертолетная площадка, открытый бассей со спа-комплексом, суперсовременная система развлекательной электроники. Яхта оснащена РЛС, подводным гидролокатором, тепловизором, спутниковой связью.

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