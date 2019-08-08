Галерея: в Таллинне пришвартовалась роскошная яхта арабского шейха

На сегодняшний день «Яс» – восьмая по длине в мире суперъяхта (141 метр). Судно переделано из военного фрегата, построенного в 1978 году для королевского флота Нидерландов. В 1998 году оно было продано ВМС ОАЭ, а в 2011-м, после списания, переоборудовано в роскошную яхту. Она вмещает 60 пассажиров и 56 членов экипажа.