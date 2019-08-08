Таллинн, Тарту, Йыхви! Любовь Успенская едет с концертами в Эстонию
Российская певица Любовь Успенская в октябре выступит в трех городах Эстонии.
26 октября - концертный зал Ванемуйне, Тарту
27 октября - Концертный зал Alexela, Таллинн
28 октября - Концертный дом Йыхви
Любовь Успенскую узнают с одной спетой строчки: настолько ярко певица делится со слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием любви.
Любовь Успенская - ярчайшая представительница городского романса, чей голос и манера исполнения завораживает и дарит бурю эмоций. Ее искренность притягивает людей, ведь артистка проживает на сцене все те чувства, о которых так великолепно поет.
Юбилейный концерт подарит гостям любимые композиции в живом исполнении певицы: «Люба – Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многие другие.
Кроме этого прозвучат ее новые произведения. Одним из таких произведений, является хит этого года , песня «А мы любили» - музыку к которой написал талантливый певец и композитор, звезда проекта «Голос» - Брендон Стоун. Эту песню зрители услышат в живом дуэтном исполнении.
Любовь Успенская пригласила Брендона Стоуна специальным гостем на свои юбилейные концерты в Эстонии!
Внимание! Среди своих читателей портал Limon.ee разыгрывает два билета на концерт Любови Успенской. Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Удачи в игре!