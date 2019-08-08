Чт, 8.08.2019
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  • Таллинн, Тарту, Йыхви! Любовь Успенская едет с концертами в Эстонию

Таллинн, Тарту, Йыхви! Любовь Успенская едет с концертами в Эстонию
Розыгрыш билетов внутри!

ФОТО: Промо

Российская певица Любовь Успенская в октябре выступит в трех городах Эстонии.

26 октября - концертный зал Ванемуйне, Тарту 

27 октября - Концертный зал Alexela, Таллинн 

28 октября - Концертный дом Йыхви 

Любовь Успенскую узнают с одной спетой строчки: настолько ярко певица делится со слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием любви. 

Любовь Успенская - ярчайшая представительница городского романса, чей голос и манера исполнения завораживает и дарит бурю эмоций. Ее искренность притягивает людей, ведь артистка проживает на сцене все те чувства, о которых так великолепно поет.

Юбилейный концерт подарит гостям любимые композиции в живом исполнении певицы: «Люба – Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многие другие. 

Кроме этого прозвучат ее новые произведения. Одним из таких произведений, является хит этого года , песня «А мы любили» - музыку к которой написал талантливый певец и композитор, звезда проекта «Голос» - Брендон Стоун. Эту песню зрители услышат в живом дуэтном исполнении.

Любовь Успенская пригласила Брендона Стоуна специальным  гостем на свои юбилейные концерты в Эстонии! 

Внимание! Среди своих читателей портал Limon.ee разыгрывает два билета на концерт Любови Успенской. Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Удачи в игре!

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