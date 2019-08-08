Таллинн, Тарту, Йыхви! Любовь Успенская едет с концертами в Эстонию

Любовь Успенскую узнают с одной спетой строчки: настолько ярко певица делится со слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием любви.

Любовь Успенская - ярчайшая представительница городского романса, чей голос и манера исполнения завораживает и дарит бурю эмоций. Ее искренность притягивает людей, ведь артистка проживает на сцене все те чувства, о которых так великолепно поет.

Юбилейный концерт подарит гостям любимые композиции в живом исполнении певицы: «Люба – Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многие другие.

Кроме этого прозвучат ее новые произведения. Одним из таких произведений, является хит этого года , песня «А мы любили» - музыку к которой написал талантливый певец и композитор, звезда проекта «Голос» - Брендон Стоун. Эту песню зрители услышат в живом дуэтном исполнении.

Любовь Успенская пригласила Брендона Стоуна специальным гостем на свои юбилейные концерты в Эстонии!