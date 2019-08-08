Всемирно известный актер стал настоящим героем, когда помог спасти ребенка из перевернувшейся машины

Он рассказал журналистам, что стал свидетелем ДТП и увидел, как автомобиль после удара перевернулся. Актёр услышал детский плач и бросился к автомобилю, чтобы оказать помощь.

В салоне он увидел малыша, фактически висящего в детском кресле на ремне безопасности. Трехо попытался сам освободить младенца из западни, однако у него ничего не вышло, но помогли другие очевидцы.

— Я пытался вытащить ребёнка, но не мог расстегнуть ремень. Она (другой очевидец) проникла внутрь, расстегнула ремень, а я достал его,

— сказал актёр.

Он также отметил, что в машине была ещё пожилая женщина, о её состоянии данных нет.