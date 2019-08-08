Всемирно известный актер стал настоящим героем, когда помог спасти ребенка из перевернувшейся машины

Американский актёр Дэнни Трехо, запомнившийся публике в основном по ролям плохих парней, в жизни стал настоящим героем, когда помог вытащить ребёнка из перевернувшегося автомобиля, пишет Лайф.
Он рассказал журналистам, что стал свидетелем ДТП и увидел, как автомобиль после удара перевернулся. Актёр услышал детский плач и бросился к автомобилю, чтобы оказать помощь.
В салоне он увидел малыша, фактически висящего в детском кресле на ремне безопасности. Трехо попытался сам освободить младенца из западни, однако у него ничего не вышло, но помогли другие очевидцы.
— Я пытался вытащить ребёнка, но не мог расстегнуть ремень. Она (другой очевидец) проникла внутрь, расстегнула ремень, а я достал его,
— сказал актёр.
Он также отметил, что в машине была ещё пожилая женщина, о её состоянии данных нет.
Всего было госпитализировано три человека, их жизни ничего не угрожает.