Фото: цены на пиво в старом Таллинне растут, как на дрожжах
В недавно опубликованном рейтинге CNN Таллинн назван одной из пивных столиц мира. Почетное 14-е место наш город получил благодаря развивающемуся крафтовому пивоварению. Но и обычное пиво, произведенное на крупных заводах, пользуется спросом. Мы прогулялись по старому Таллинну и посмотрели, сколько стоит пиво в ресторанах и кафе.
Цены на пиво довольно высокие. Средняя цена за стандартную пивную кружку - 5 евро. Кое-где пиво можно получить и за 3 евро, но таких мест мало. За крафтовое пиво, которое варит сам ресторан, просят побольше.
Как рассказали официанты, работающие в ресторанах на Ратушной площади, для туристов пиво - любимый напиток (после кофе). Его заказывают девять из десяти посетителей. Особенно любят пиво финские, английские и немецкие туристы. Россияне предпочитают вино или именно крафтовое пиво.
Во время нашей прогулки мы встретили мужчину, который представился Семеном. Он ходит по Старому городу с плакатом, где на английском написано «Мне нужны деньги на пиво и водку». Семен сказал, что «люди - добрые, деньги подают». За день он собирает на бутылку водки, потому что, по его словам, «меньше пить не имеет смысла».