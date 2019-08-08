Фото: цены на пиво в старом Таллинне растут, как на дрожжах

Цены на пиво довольно высокие. Средняя цена за стандартную пивную кружку - 5 евро. Кое-где пиво можно получить и за 3 евро, но таких мест мало. За крафтовое пиво, которое варит сам ресторан, просят побольше.

Самое дешевое пиво в Старом городе стоит 3 евро за пивную кружку ФОТО: Koнастанти Седнев / Postimees Grupp

Как рассказали официанты, работающие в ресторанах на Ратушной площади, для туристов пиво - любимый напиток (после кофе). Его заказывают девять из десяти посетителей. Особенно любят пиво финские, английские и немецкие туристы. Россияне предпочитают вино или именно крафтовое пиво.

Во время нашей прогулки мы встретили мужчину, который представился Семеном. Он ходит по Старому городу с плакатом, где на английском написано «Мне нужны деньги на пиво и водку». Семен сказал, что «люди - добрые, деньги подают». За день он собирает на бутылку водки, потому что, по его словам, «меньше пить не имеет смысла».