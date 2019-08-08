Чт, 8.08.2019
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«Елизавета прекрасная»: дочь Галкина восхитила народ королевским видом

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в Юрмале.

ФОТО: Instagram

На фанатской страничке дочери Примадонны и юмориста в Instagram появился необычный и очень красивый кадр. Максим Галкин с супругой и детьми выглядят по-царски, пишут Дни.ру.

Фото сделано в стиле далекого прошлого. Лиза и Гарри сидят на стульях, в которых любили покрасоваться представители высших сословий 19-го века.

Дети и их знаменитые родители одеты празднично. Лиза в белом с цветочным принтом платье и с короной на голове – точно королева. Девочка величественно держит руки на подлокотниках, будто готова раздавать приказания подданным.

Ее брат в пурпурном бархатном костюмчике выглядит более скромно, но не менее красиво. Гарри мило улыбается фотографу.

Алла Пугачева для семейного снимка выбрала черное платье в пол, а Максим Галкин – классические пиджак, брюки и белую рубашку. Супруги также улыбаются в камеру.

Поклонники семейства по достоинству оценили кадр. Больше всех комплиментов досталось дочери Максима Галкина: "Елизавета прекрасная", "Елизавета – королева. Какая стать! Все красавчики!", "С этого фото нужно написать портрет, явно историческое фото. Очень хочется увидеть, какой Лиза станет, когда вырастет. Будет звезда покруче мамы!", "Царское фото, так держать!"

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