«Елизавета прекрасная»: дочь Галкина восхитила народ королевским видом

Фото сделано в стиле далекого прошлого. Лиза и Гарри сидят на стульях, в которых любили покрасоваться представители высших сословий 19-го века.

Дети и их знаменитые родители одеты празднично. Лиза в белом с цветочным принтом платье и с короной на голове – точно королева. Девочка величественно держит руки на подлокотниках, будто готова раздавать приказания подданным.

Ее брат в пурпурном бархатном костюмчике выглядит более скромно, но не менее красиво. Гарри мило улыбается фотографу.

Алла Пугачева для семейного снимка выбрала черное платье в пол, а Максим Галкин – классические пиджак, брюки и белую рубашку. Супруги также улыбаются в камеру.