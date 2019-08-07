Галерея: парковка с аварийной сигнализацией становится постоянной практикой

В галерее можно увидеть насколько примеров того, как водители Таллинна и Тарту использовали для парковки в неположенных местах аварийную сигнализацию. В некоторых случаях водители выгружали или загружали товар и регулярно отходили от машины; в других - водитель надолго уходил от машины, оставив машину в неположенном для парковки месте с включенной аварийной сигнализацией. Это мешало другим участникам движения и закрывало обзор.

Глава Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ сказал, что использование аварийной сигнализации регулируется законом: аварийный сигнал должен быть включен в случае, если автомобиль находится в зоне плохой видимости или в темное время суток на дороге или на обочине, если один или оба габарита не горят; в случае аварии или срочной остановки.