Галерея: парковка с аварийной сигнализацией становится постоянной практикой

На улицах крупных городов нашей страны становится постоянной практикой парковаться и останавливаться с аварийными сингналами. Кто-то паркуется, чтобы выгрузить или загрузить товар, кто-то для совершения покупок, кто-то еще по каким-то причинам. Но не соит забывать, что такая парковка запрещена законом, пишет портал Elu24.
В галерее можно увидеть насколько примеров того, как водители Таллинна и Тарту использовали для парковки в неположенных местах аварийную сигнализацию. В некоторых случаях водители выгружали или загружали товар и регулярно отходили от машины; в других - водитель надолго уходил от машины, оставив машину в неположенном для парковки месте с включенной аварийной сигнализацией. Это мешало другим участникам движения и закрывало обзор.
Глава Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ сказал, что использование аварийной сигнализации регулируется законом: аварийный сигнал должен быть включен в случае, если автомобиль находится в зоне плохой видимости или в темное время суток на дороге или на обочине, если один или оба габарита не горят; в случае аварии или срочной остановки.
"В других случаях запрещено использовать аварийную сигнализацию для парковки. Если полицейские заметят подобное нарушение, он, конечно, вмешаются. Будет ли подобное нарушение наказуемым - зависит от конкретного случая. Если водитель намеренно нарушил правила дорожного движения, у полицейских есть право призвать его к ответственности и выписать шраф в размере 20 евро", - сказал Кулламяэ.