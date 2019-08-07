Секреты благополучия на каждый день: семь примет, которые помогут разбогатеть

Понедельник

Понедельник — время новых начинаний и включения в работу. Восточная примета гласит, что в первый день недели нужно избавляться от всего лишнего, чтобы оно не мешало вам.

Cледует вынести мусор и навести порядок на рабочем месте; нужно отложить на потом те дела, которые сейчас не имеют никакой важности.

В понедельник не стоит думать о чем-то постороннем. Чем меньше в вашей жизни негатива, тем больше денег и финансовой удачи вы сможете привлечь.

Вместе с тем восточные мудрецы уверены в том, что на понедельник не стоит планировать новые дела. В этот день лучше заниматься только обязанностями.

Вторник

Во второй день недели действует следующая примета на денежную удачу. Нужно просто пересчитать все свои деньги, причем желательно делать это максимально внимательно. Это древнерусская традиция, которой старались придерживаться купцы и торговцы, а также все, кто желал благополучия. Говорят, это действие позволяет увеличивать доходы, привлечь удачу при совершении покупок.

Среда

Приметы гласят, что в среду нужно покупать и продавать. Именно в этот день можно составить список покупок и отправиться за самым необходимым в магазин. В среду есть возможность сэкономить, правильно потратить деньги.

Продавать — тоже к финансовой удаче. Продавать можно любой товар. В современном мире делать это проще благодаря интернету.

Четверг

В четверг необходимо помочь другому человеку абсолютно бескорыстно. Это привлечет удачу в финансовой сфере. Помощь можно заменить каким-то приятным небольшим подарком. Необходимо научиться благодарить людей за их помощь и отвечать на нее добром.

Считается, что человек, которому вы оказали помощь в четверг, в будущем вернет вам «должок» в двойном размере, либо это сделает за него Вселенная. В любом случае вы останетесь только в выигрыше.

Пятница

Последний рабочий день — время, когда все рвутся домой, чтобы поскорее расстаться с делами на работе. Привлечь побольше денежной удачи в пятницу поможет решение важных проблем. Нужно сделать так, чтобы на следующую неделю перешло как можно меньше обязанностей.

Самоотверженный и честный труд в пятницу всегда окупается, если верить народным приметам, так что не стоит слишком спешить домой, если хотите, чтобы деньги вас любили больше, чем других.

Суббота

В субботу для привлечения денежной удачи требуется сделать уборку во всей квартире, причем начать и завершить ее лучше до захода Солнца. Это позволит финансовым потокам лучше циркулировать в помещении.

Когда в квартире нет хлама, мусора, а все вещи лежат на своих местах, это наполняет позитивом любого человека, а также всю его семью. Это помогает в творческой деятельности, привлекает удачу.

Есть еще одна небольшая примета на субботу: нужно купить что-то для дома. Достаточно будет даже чистящего средства или нового коврика в прихожую.

Воскресенье

В последний день недели необходимо подготовиться к понедельнику: подготовить одежду, собрать вещи, еду, положить с собой все необходимое.