«Отть не может зайти домой»: трагикомичное видео покорило жителей Эстонии

В начале видео матери Оття звонит его друг Хендрик, которой говорит, что он вместе с Оттем и просит чтобы мать пустила сына домой. Плохослышащая мать не понимает, что происходит и приходит в замешательство.

Хендрик начинает почти кричать в трубку, чтобы объяснить женщине, что ее сын просит открыть ему дверь и впустить в дом, но мать все рвно не понимает.

Тогда Отть выхватывает у друга телефонную трубку и сам начинает разговор с матерью: он стоит у двери внизу и хочет зайти домой.

Женщина не верит, что говорить с сыном, потому что не может узнать его голос. После недолгого разговора она решает все-таки спуститься и проверить, кто стоит за дверью. На этом разговор заканчивается.