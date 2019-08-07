Ср, 7.08.2019
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«Отть не может зайти домой»: трагикомичное видео покорило жителей Эстонии

Ott ei saa tuppa. Vana naine telefoniga. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Среди эстонцев стал популярным клип на Youtube, в котором молодой человек по имени Отть просит свою мать, чтобы она открыла ему дверь, но она уже стара и плохо слышит, поэтому их общение выглядит комично.

В начале видео матери Оття звонит его друг Хендрик, которой говорит, что он вместе с Оттем и просит чтобы мать пустила сына домой. Плохослышащая мать не понимает, что происходит и приходит в замешательство.

Хендрик начинает почти кричать в трубку, чтобы объяснить женщине, что ее сын просит открыть ему дверь и впустить в дом, но мать все рвно не понимает.

Тогда Отть выхватывает у друга телефонную трубку и сам начинает разговор с матерью: он стоит у двери внизу и хочет зайти домой.

Женщина не верит, что говорить с сыном, потому что не может узнать его голос. После недолгого разговора она решает все-таки спуститься и проверить, кто стоит за дверью. На этом разговор заканчивается.

Смотри видео и слушай, какой необычный разговор получился между тремя людьми.

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